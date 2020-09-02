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中國扶植漁民當「海上傭兵」　澳洲專家：如毒箭頭　已成區域大患

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▲中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透）

▲中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨2日專電

澳洲風險評估專家指出，隨著中國部署大量武裝「漁船」，已對包括澳洲在內的多個亞洲國家構成安全威脅。

任教於旋濱科技大學（Swinburne University of Technology）的地緣政治風險專家湯瑪斯（Jason Thomas）今天在《澳洲人報》（The Australian）發表評論文章，標題為「中國扶植『漁民』海上傭兵的原因」（Why China funds ‘fishermen’ to be maritime mercenaries）。

湯瑪斯指出，活躍於東海和南海的大量中國武裝漁船，有利中國在爭奪區域擴張時，於公海發動大規模游擊海戰；他形容，這已是威脅到多個國家的「中國毒箭頭」（The poisoned tip of China’s arrow）。

湯瑪斯強調，以海南省為基地的中國海上民兵（People’s Armed Forces Maritime Militia），是由中國政府扶植的武裝化漁船隊伍，而「漁民」更接受中國人民解放軍海軍訓練。

湯瑪斯提到，中國部署「漁船」，目的是要向任何挑戰中國南海主權的勢力展開攻擊。在兩個星期之前，日本稱為「尖閣諸島」的釣魚台列嶼就受到「多艘中國『漁船』滋擾」。

湯瑪斯指出，中國的武裝「漁船」活躍範圍，甚至超出東海和南海。一個月前就有超過340艘中國拖網「漁船」集結於厄瓜多水域。

儘管尚未傳出中國「漁船」入侵澳洲海域的消息，但湯瑪斯警告，澳洲雖然有成功阻截人蛇船隻的經驗，但是面對中國共產黨操控武裝船隊活躍於公海一事，澳洲不能掉以輕心。

湯瑪斯引述美國海軍退役將領史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）於2017年發表的文章指出，中國政府正直接地以軍事力量搶奪全世界的海洋資源。湯瑪斯又引述印尼前海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）的評語，指中國的行動是「跨國有組織犯罪」。

湯瑪斯提醒，澳洲政府斥資澳幣2700億元（約新台幣5兆8000億元）投入未來10年戰備升級，顯示澳洲政府已意識到未來國安風險的嚴重程度。不過，相較於澳洲以常規武裝為主的防衛資源，面對低成本而且可以靈活動員的武裝「漁船」時，澳洲將是不容易招架的。

湯瑪斯相信，即使澳洲試著要反制，中國也必然會宣稱那些只是「漁船」而已，導致澳洲軍方在採取行動時會有所顧慮。湯瑪斯還提醒，中國也會搶奪巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）和索羅門群島（Solomon Islands）等戰略性據點，並且在當地重兵布防。

湯瑪斯警告，中國共產黨的攻勢是全方位的；從學術、媒體、推動重大基建計畫、農業、漁業、網路數據、天然資源、智慧財產權，甚至病毒等，都有可能成為中國發動攻擊的工具。對於中國共產黨來說，在軍民之間是完全沒有界線的，從丟一塊石頭到數億元打造的戰備，都是可以利用的工具。

湯瑪斯結論指出，要是忽視中國武裝「漁船」問題，將會構成整個區域的安全大患。

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