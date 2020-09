中國扶植漁民當「海上傭兵」　澳洲專家：如毒箭頭　已成區域大患

▲中國漁船在南海黃岩島(Scarborough Shoal)捕魚。(圖/路透)

文/中央社記者丘德真雪梨2日專電

澳洲風險評估專家指出,隨著中國部署大量武裝「漁船」,已對包括澳洲在內的多個亞洲國家構成安全威脅。

任教於旋濱科技大學(Swinburne University of Technology)的地緣政治風險專家湯瑪斯(Jason Thomas)今天在《澳洲人報》(The Australian)發表評論文章,標題為「中國扶植『漁民』海上傭兵的原因」(Why China funds ‘fishermen’ to be maritime mercenaries)。

湯瑪斯指出,活躍於東海和南海的大量中國武裝漁船,有利中國在爭奪區域擴張時,於公海發動大規模游擊海戰;他形容,這已是威脅到多個國家的「中國毒箭頭」(The poisoned tip of China’s arrow)。

湯瑪斯強調,以海南省為基地的中國海上民兵(People’s Armed Forces Maritime Militia),是由中國政府扶植的武裝化漁船隊伍,而「漁民」更接受中國人民解放軍海軍訓練。

湯瑪斯提到,中國部署「漁船」,目的是要向任何挑戰中國南海主權的勢力展開攻擊。在兩個星期之前,日本稱為「尖閣諸島」的釣魚台列嶼就受到「多艘中國『漁船』滋擾」。

湯瑪斯指出,中國的武裝「漁船」活躍範圍,甚至超出東海和南海。一個月前就有超過340艘中國拖網「漁船」集結於厄瓜多水域。

儘管尚未傳出中國「漁船」入侵澳洲海域的消息,但湯瑪斯警告,澳洲雖然有成功阻截人蛇船隻的經驗,但是面對中國共產黨操控武裝船隊活躍於公海一事,澳洲不能掉以輕心。

湯瑪斯引述美國海軍退役將領史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)於2017年發表的文章指出,中國政府正直接地以軍事力量搶奪全世界的海洋資源。湯瑪斯又引述印尼前海洋暨漁業部長蘇西(Susi Pudjiastuti)的評語,指中國的行動是「跨國有組織犯罪」。

湯瑪斯提醒,澳洲政府斥資澳幣2700億元(約新台幣5兆8000億元)投入未來10年戰備升級,顯示澳洲政府已意識到未來國安風險的嚴重程度。不過,相較於澳洲以常規武裝為主的防衛資源,面對低成本而且可以靈活動員的武裝「漁船」時,澳洲將是不容易招架的。

湯瑪斯相信,即使澳洲試著要反制,中國也必然會宣稱那些只是「漁船」而已,導致澳洲軍方在採取行動時會有所顧慮。湯瑪斯還提醒,中國也會搶奪巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)和索羅門群島(Solomon Islands)等戰略性據點,並且在當地重兵布防。

湯瑪斯警告,中國共產黨的攻勢是全方位的;從學術、媒體、推動重大基建計畫、農業、漁業、網路數據、天然資源、智慧財產權,甚至病毒等,都有可能成為中國發動攻擊的工具。對於中國共產黨來說,在軍民之間是完全沒有界線的,從丟一塊石頭到數億元打造的戰備,都是可以利用的工具。

湯瑪斯結論指出,要是忽視中國武裝「漁船」問題,將會構成整個區域的安全大患。

