比利時噴泉整修…驚挖「前市長心臟」！　生鏽金屬盒內深埋137年

▲比利時城市韋爾維耶第一任市長皮埃爾．大衛（Pierre David）的心臟被保存在金屬小盒子內，埋藏在紀念噴泉裡。（圖／翻攝自Facebook／Ville de Verviers）

記者吳美依／綜合外電報導

比利時東部城市韋爾維耶（Verviers）市中心的一座紀念噴泉進行整修，工人竟挖出一個生鏽的金屬小盒子，裡頭裝著第一任市長皮埃爾．大衛（Pierre David）的心臟。據悉，這是當地流傳已久的傳說，如今被證名屬實，引發熱烈討論。

▲紀念噴泉上有許多雕刻裝飾，也有皮埃爾．大衛的半身像，心臟就被藏在附近。（圖／翻攝自Facebook／Ville de Verviers）

綜合BBC、《布魯塞爾時報》，心臟被封存在一個生鏽的鋅製小盒子裡，上面雕刻的文字寫著，「1883年6月25日，皮埃爾．大衛的心臟被莊嚴地擺放在此紀念碑」。市府官員1日表示，皮埃爾．大衛噴泉日前展開整修，工人8月20日施工時挖出首任市長的心臟，證實傳說。此外，小盒子尚未被開啟，將在當地美術館展出至9月20日。

根據比利時RTBF電視台與廣播電台，公共工程市政委員戴吉（Maxime Degey）提到，小盒子位於噴泉上半部，就在市長半身像附近，移開一塊石頭就可看到，「一則都市傳說變成了現實」。他也透露，小盒子被發現時「處於完美的（保存）狀態」。

議員瑪吉絲（Christine Magis）在臉書上敘述博物館工作人員如何準備此展覽，「職員們秉持著最大的尊敬與專業精神，保存我們的豐富遺產」。

▲第一任市長皮埃爾．大衛（Pierre David）的心臟被發現，證實當地流傳多年的傳說。（圖／翻攝自Facebook／Ville de Verviers）



皮埃爾．大衛1798年起監督市政，1830年比利時革命後擔任首任市長，創建第一支消防隊與第一所中學，被視為帶回和平的政治人物，1839年去世。

當時的市府提議，將皮埃爾．大衛的心臟埋藏在紀念噴泉中，以茲紀念，一方面發起募資活動，一方面經家屬同意之後，透過外科手術移除其心臟，歷經數十年資金籌措與多年建設，紀念噴泉終於落成，也順利將心臟埋藏其中。

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