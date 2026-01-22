　
國際

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

▲▼加拿大士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大是北約創始成員，且長期與美國共同擔負北美防空任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

面對美國總統川普（Donald Trump）近期威脅奪取格陵蘭，並多次發表挑釁言論，加拿大與美國這對長期盟友的關係正出現史無前例的裂痕。根據加拿大媒體揭露，加拿大軍方已經正式建立一套模擬「美軍入侵」的假想軍事模型。模型預測，若美軍全面從南部進攻，加拿大最快可能在2天內失守。

加國百年首見：模擬美國從南部入侵

根據《環球郵報》報導，兩名加拿大政府高層官員透露，加拿大武裝部隊（CAF）近期建立了一個理論框架，用以評估美國發動軍事襲擊的可能性。儘管加拿大是北約（NATO）創始成員，且長期與美國共同擔負北美防空任務，但軍方策劃人員現在必須嚴肅看待來自南部的威脅，這也是加拿大一個世紀以來，首次將美國列為攻擊假想敵。

官員指出，該模型假設美軍從南部邊境發動地面與海上進攻。由於實力懸殊，預計美軍在一週內、甚至最快僅需48小時，就能突破加拿大在陸海兩端的戰略防線。

模型預測，入侵的最早跡象可能是美軍單方面宣布取消「領空共享政策」，而加拿大屆時可能僅剩3個月的時間能準備應對全面入侵。

師法阿富汗戰術　改打「非常規游擊戰」

報告坦言，加拿大目前的軍事員額與裝備，根本無法抵禦美軍的「常規攻擊」。因此，加國軍方的應對方案並非正面硬碰硬，而是轉向「非常規戰爭」（Unconventional warfare）。

這項模擬計畫參考了極端戰術，包括1979年至1989年蘇阿戰爭期間，阿富汗聖戰組織對抗蘇聯的手段，以及後來塔利班對抗美加聯軍的游擊戰術。

▲▼加拿大軍方在努納福特特區（Nunavut）伊魁特（Iqaluit）進行大規模傷亡演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大軍方在努納福特特區（Nunavut）伊魁特（Iqaluit）進行大規模傷亡演習。（圖／達志影像／美聯社）

軍方構想是利用小規模的非正規軍、武裝平民，執行伏擊、破壞、無人機作戰或「打完就跑」的閃電戰。官員直言，這類戰術的核心目的，就是為了讓美國佔領軍蒙受大量且慘重的傷亡。

40萬志願軍保家衛國　必要時尋求英法援助

為了應對可能的佔領情景，加拿大國防參謀長卡里尼昂（Jennie Carignan）已宣布計畫組建一支超過40萬人的志願預備役部隊。官員透露，如果美國成為佔領國，這支部隊將被武裝起來進行擾亂行動。雖然目前已排除徵兵制，但民眾需要付出多大的犧牲已成為討論的核心。

此外，一旦加美聯合防衛協議徹底破裂，加拿大可能會被迫尋求法國或英國等擁有核武的國家提供支援，以抗衡美國。

退役少將弗雷澤（David Fraser）指出，若美軍真的動手，加拿大可以效法烏克蘭使用無人機和反戰車武器削弱敵軍，且歐洲、日本、南韓等民主國家屆時也不會坐視不管。

北極主權爭議升溫　川普抱怨加國「漏洞百出」

引發加國軍方焦慮的導火線，除了川普對格陵蘭的野心，還包括他對北極領土的強硬態度。川普曾多次開玩笑稱加拿大是「第51州」，近期更向幕僚抱怨加拿大在北極地區的防禦漏洞，容易讓美國的敵手有機可乘。

儘管兩國軍方目前在防禦中俄導彈的「金穹」系統上仍維持合作，但專家警告，加拿大必須大幅提升國土防禦能力。

多倫多大學學者艾哈邁德（Aisha Ahmad）強調，只有當加拿大展現出戰鬥到底的決心與能力，才能對南方鄰居產生威懾作用，避免這些「沒人想要的劇本」成為現實。

加拿大美國美軍川普

