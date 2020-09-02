美國拒加入「全球疫苗開發計畫」：不想被腐敗的WHO約束

▲白宮1日宣布不會加入國際疫苗開發計畫COVAX，而要獨自研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國政府1日宣布不會加入國際疫苗開發計畫COVAX，與各國合作，而要獨自開發與分配新冠肺炎疫苗，並指控「腐敗」的世界衛生組織（WHO）與中國影響多邊組織，不想要受其限制與約束。

綜合ABC、Axios報導，川普指控WHO受到中國嚴重干預，必須改革，並於7月宣布退出，預計2021年7月6日生效。白宮發言人迪爾（Judd Deere）於1日表示，「美國將持續與國際夥伴合作，確保我們戰勝病毒，但我們將不會被受到腐敗WHO與中國影響的多邊組織所約束」。

迪爾說，總統不惜一切代價，確保所有新疫苗符合食品藥品監督管理局（FDA）的安全與有效黃金標準，經過徹底試驗，並且能夠拯救性命」。

▲美國總統川普痛批WHO腐敗且非常「以中國為中心」，今年7月宣布退出。（圖／路透）



川普政府拒絕參加COVAX的此消息一出，被砲轟目光短淺，讓美國人民陷入拿不到疫苗的風險之中。非營利倡議組織ONE 反貧運動（One Campaign）北美地區負責人哈特（Tom Hart）說，川普政府的決定意味著美國放棄了在防疫方面的全球領導地位，「此舉不僅把世上數百萬條生命置於危險之中，也使得美國人與有效疫苗完全隔絕」。

COVAX由WHO、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）以及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，旨在研發疫苗，並且確保不只有生產國、富裕國家可以取得，讓每一個參與國的民眾都能獲得有效醫療，目前已有172國加入。

WHO也指出，即使一些國家與個別廠商達成交易，仍可加入此計畫，如果廠商未能成功開發疫苗，仍可獲得COVAX提供的備用疫苗。

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