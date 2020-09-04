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共軍中印邊境「二度受挫」！兩國防長將見面　盼從對峙熱點撤軍

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▲▼印度中央預備警察部隊人員在加崗吉爾通往拉達克的高速公路上的檢查站守衛。（圖／路透）

▲印度中央預備警察部隊人員在通往拉達克的檢查站守衛。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里4日專電

在中國部隊於中印邊境受挫後，中國國防部長魏鳳和要求今天在上海合作組織（SCO）國防部長會議場邊與印度國防部長辛赫會面，印度已同意，盼盡快促成雙方從對峙地點撤軍。

正值中印部隊在拉達克（Ladakh）東部班公錯湖（Pangong Tso Lake）再起衝突之際，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）正在莫斯科出席上海合作組織國防部長會議。《印度快報》（Indian Express）等印度媒體引述消息人士透露，魏鳳和要求今天在場邊與辛赫會面。

印度高層官員若與外國官員會面或訪問外國，都需要外交部同意。消息人士透露，印度外交部已經同意辛赫與魏鳳和見面，希望促成雙方部隊盡快從中印實際控制線（LAC）的對峙地帶撤軍。

▲▼印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

印度指控中國部隊8月29、30日試圖連夜占領班公錯湖北岸戰略高地，但印度部隊透過設置的監控攝影機發覺中國部隊的行動，立即派200名士兵阻止，挫敗了中國部隊的行動。

印度媒體報導，中國部隊又於8月31日深夜突襲，印度部隊再度反擊，雙方對峙長達3個多小時。印度挫敗對方行動，甚至占領中國部隊在班公錯湖的營地，成功向中國方向推進4公里。

網路和社群媒體上流傳疑似印軍擊退中國部隊後樹立「永不放棄」布條的照片，還有印軍擊退中國部隊後歡欣鼓舞的影片，其中有藏人士兵揮舞雪山獅子旗。不過，在衝突間，印度一名藏人士兵不幸身亡。

中國當局則指控，是印軍「非法挑釁在先」，在班公錯湖南岸越過中印實際控制線占領高地，破壞邊境的和平與穩定，導致邊境局勢緊張。

▲▼印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。（圖／達志影像／美聯社）

印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）先前受訪時說，如果中國持續堅持自己的立場並試圖影響中印實際控制線，印度將以相同的方式反擊。

他在即將於7日出版的新書中強調，中印雙方必須在中印實際控制線地區找到解決問題的辦法。在新書中，蘇杰生表示，他並未低估當前局勢的嚴重性或（中印）邊界問題的實際挑戰，中印兩國不僅要實現目標，還要取得成就，這點非常重要。他重申，雙方都必須認真遵守協議和諒解。

蘇杰生繼昨天透過視訊出席20國集團（G20）外長會議後，今天透過視訊出席金磚國家外長會議，並將於9日前往莫斯科出席上海合作組織外長會議。在這兩場會議中，都將有機會與中國國務委員兼外交部長王毅會面，預料雙方可能討論如何解決中印拉達克東部實際控制線緊張問題。

中印部隊5月初在拉達克東部對峙後，不但引發雙方45年來最嚴重的死傷衝突，迄今持續出現零星衝突與對峙，緊張局勢無法緩解。

印度已宣布多項制裁中國的措施，包括兩次公告禁止中國的行動裝置應用程式（app）名單；禁止中資參與印度道路等基礎建設、電力與電信系統及公共採購；最近更傳印度嚴格審查由中共官員領導的非營利組織中國國際交流協會的簽證申請。

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