　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美非裔男被捕「面罩套頭」窒息亡…7警停職！市長怒控：局長瞞實情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）非裔男子普魯德（Daniel Prude）被捕時遭「面罩套頭」死亡，引發示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）非裔男子普魯德（Daniel Prude）被捕時遭「面罩套頭」死亡，再度挑動種族敏感神經，當地也爆發示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）警方3月逮捕非裔男子普魯德（Daniel Prude），因對方上銬後情緒激動，就以「防吐面罩」套住其頭部，並強押趴下，導致男子失去意識，救治一周後死亡。事件本周曝光，再度觸動種族敏感神經。羅市市長沃倫（Lovely Warren）於3日下午宣布，7名涉案警員停職調查。

▲▼美國紐約州警逮捕非裔男子普魯德（Daniel Prude）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普魯德3月23日因精神健康問題，出言威脅要自殺，家屬報警要求警方協助拘押，未料發生憾事。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《今日美國》報導，普魯德3月23日威脅要自殺，家屬因此報警要求拘押。他被發現時全身赤裸在街上亂晃，一開始被逮捕時非常順從，之後情緒卻越來越激動，因此被警方壓制，未料發生憾事。

門羅郡（Monroe County）法醫辦公室研判，普魯德死於他殺，死因是身體約束狀況下的窒息併發症、震顫性譫妄（Delirium tremens）與中樞神經迷幻劑急性中毒。

▲美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）非裔男子普魯德（Daniel Prude）被捕時遭「面罩套頭」死亡，引發示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅徹斯特市民眾憤怒發起「黑人的命也是命」示威。（圖／達志影像／美聯社）

消息一出，憤怒的民眾聚集在羅市的公共安全大樓外抗議。外界也開始質疑，警方究竟是如何應對處於精神健康危機中的人。警察工會則表示，他們對於此事件感到非常「擔憂」，正在致力於蒐集更多資訊。

羅市市議會致信市長，呼籲採取更強烈的行動，包括處分涉案警員，撤銷2日遭拘留示威者的指控，警方應以較溫和的方式回應抗議，並要求承諾提供心理健康服務。此外，也在另一封信中呼籲紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）加速調查，前往羅市說明辦案過程。後者也獲州長古莫（Andrew Cuomo）的支持與重申。

▲美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）市長沃倫（Lovely Warren）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅徹斯特市市長沃倫（Lovely Warren）表示，她遭到警察局長誤導，以為普魯德在拘留過程中因藥物過量死亡，但也承認必須負起責任。（圖／達志影像／美聯社）

沃倫3日傍晚召開記者會說明，已下令7名涉案警員立刻停職。她表示，自己遭到警察局長辛格塔里（La'Ron Singletary）誤導，以為普魯德在拘留過程中因藥物過量死亡，直至8月初才被告知全案細節，並且看到隨身攝影機的畫面。

沃倫表示，「我們對抗城市裡體制性種族主義的唯一方式，就是面對它」。她接受市府在此案缺乏透明度的批評，並且直言自己必須負責，「我知道自己身為這個社區的領袖，必須做得更好……我們做為一個社會、一座城市與一個社區，必須面對事實。制度性與結構性的種族主義導致普魯德的死亡」。

死者家屬3日在記者會上指出，普魯德事發當天出現精神健康問題。他的弟弟喬（Joe）說，警察「冷血謀殺」一名手無寸鐵的非裔男性，「還要死多少兄弟，社會才會明白這種狀況必須停止呢？」女兒塔希拉（Tashyra Prude）希望涉案警員被革職、起訴，「他們應該被逮捕，並且作為兇手接受審判」。
 

►美警捕裸奔犯「防吐面罩套頭」　非裔男失去意識1周死亡

►Her和她　女孩想要的都在這

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
女遭公婆霸凌輕生！娘家人「看臉書動態才知她走了」淚崩
2隻比特犬恐攻影片曝！3路人慘遭攻擊　男被撲倒差點沒命
陳時中怒嗆加利老闆：犯法在先，說這些五四三
獨／妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拒買毒品！2少年深夜慘被「拖到墓園性侵」刀割凌虐　剝光衣服活埋

川普「支持率落後11％」苦追拜登！全代會激情催票　選民反應冷冰冰

美國拒加入「全球疫苗開發計畫」：不想被腐敗的WHO約束

比利時噴泉整修…驚挖「前市長心臟」！　生鏽金屬盒內深埋137年

中國扶植漁民當「海上傭兵」　澳洲專家：如毒箭頭　已成區域大患

新書爆梅蘭妮亞「超好鬥」！　川普就職…精心把伊凡卡擠出鏡頭外

紅色高棉「首席劊子手」77歲逝世！　自稱奉令處決屠殺1.4萬人↑

新書揭去年11月「緊急就醫」　川普怒駁卻自爆：我才沒有小中風！

新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

日本放寬管制！　台灣等5國「長期居留者」8日起可入境

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

分屍嫌潛逃南非17年栽給新冠！被疫情逼瘋自首：讓我回日本！

最快10日見王毅！　印度外長：邊界衝突需靠「外交途徑」解決

鑽研非裔歷史還出書！美國白人女教授自爆「假冒黑人」：騙了很多年

重症患者激增！南韓「口罩工廠」員工染疫淪陷...24%感染途徑未明

捷克接美之後「熱情奔台參訪」　《南華早報》：美樹立差勁的榜樣！

密會印度電信龍頭！彭博社：日本軟銀有意收購TikTok當地業務

美非裔男被捕「面罩套頭」窒息亡…7警停職！市長怒控：局長瞞實情

「我是台灣人」金句印成T恤…詢問度爆表！　捷克網站發文致謝

印度時報驚爆：中國親密盟邦「巴基斯坦」　暗中與台灣發展貿易！

日媒民調出爐！菅義偉「呼聲高到對手怕」　領導能力超強成黑馬

國道神駕駛！轎車撞護欄逆停中線　大貨車「急內切」險釀追撞

分屍嫌潛逃南非17年栽給新冠！被疫情逼瘋自首：讓我回日本！

蔡英文提告「論文門」週年遭冷處理　賀德芬：背著罪過活過這一年

長庚醫學研發出的面膜一片才62元！教你5大用法　神速拉提透亮

女兒想養貓「研究5年」做PPT說服爸　釣出微軟讚爆：很吸引人

全台唯一「女董學院」今成立　發佈台灣首部女性治理白皮書

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

《漫威復仇者聯盟》接受你的力量成為英雄吧　繁體中文版今日上市

反毒2.0 ！高雄市毒防局超前部署少年法庭　林瑩蓉：專業分流　

你在睡覺嗎？國民新秀敲安卻大意　遭哈波「雷射肩」助殺出局

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

特斯拉連3天下滑！跌幅超越18%

曼谷DJ入獄確診　泰國零病例破功

金正恩煞到她！川普：去北韓為國奉獻

《華郵》：捷克「率團訪台」給歐洲上一課

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

拜登訪威州　見遭警槍擊非裔男家屬

即／希臘規模4.3地震　雅典搖晃

更多熱門

相關新聞

拜登訪威州　見遭警槍擊非裔男家屬

拜登訪威州　見遭警槍擊非裔男家屬

美國民主黨總統候選人拜登在美東時間3日，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）拜訪非裔男子布雷克的家人，布雷克8月23日遭警察從背後連開7槍，導致下半身癱瘓，連帶引發好幾天的抗議活動。由於先前美國總統川普也曾前往基諾沙市，但並未與布雷克的家人見面，拜登的這個舉動，再次掀起全美民眾熱議。

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

反郵寄投票出新招　川普：去投兩次票

反郵寄投票出新招　川普：去投兩次票

關鍵字：

北美要聞種族主義執法過當種族歧視

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

台南男「才剛來2發」房門秒打開

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

館長7天快速出院　立委揭密：我的功勞

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

小三出血染菜花　渣夫爆「小四也是人妻」

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面