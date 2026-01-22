泰國候選人推「1妻娶4夫」政見！還搬出伊斯蘭教法　遭對手檢舉

▲蒙功吉推「1妻4夫」政見，引起爭議。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國選戰正如火如荼展開，然而先前曾爆出爭議的「新另類黨」總理候選人蒙功吉（Mongkolkit Suksintharanon）又再度引起熱議，他拋出「女性可擁4夫」的一妻多夫政見，還搬出伊斯蘭教法佐證。不過他隨即被控曲解教義，政敵更向選委會檢舉，稱他涉嫌誤導選民，要求介入調查。

根據The Thaiger、Khaosod報導，名列新另類黨不分區第3順位的蒙功吉，同時也是該黨角逐總理大位的第2人選。他1月14日在臉書發文推動新政見時表示，若政策通過，女性在配偶同意下，最多可以合法擁有4名丈夫。此言一出立刻在泰國社群媒體掀起論戰，網友紛紛湧入留言詢問「是在開玩笑嗎？」而蒙功吉竟親自回覆強調「我是認真的。」

蒙功吉聲稱，為落實性別平等，應比照伊斯蘭教法，讓女性可以合法擁有4名丈夫，但隨即引起爭議，蒙功吉的政敵瑞漢凱（Ruangkrai Leekitwattana）隨即做出反擊。來自人民國家力量黨的瑞漢凱22日依據泰國組織法第73（5）條向選舉委員會（ECT）提告。

瑞漢凱透過Google AI查證後發現，伊斯蘭教法確實容許男性在嚴格條件下娶4妻，但基於血統與家庭結構考量，嚴禁女性擁有多夫。他痛批蒙功吉引用錯誤宗教概念包裝政見，已構成欺騙與誤導選民，涉嫌違法，要求當局介入處理。

事實上，蒙功吉已非第一次因驚人言論引起爭議，他近期還提議泰國應採購最多10枚核彈頭，每枚造價約6.4億泰銖，聲稱可強化國安對抗全球強權。此外，他也曾拋出組建「太空部隊」、發放現金鼓勵孕婦以拉抬生育率、強制勞動年齡公民每日運動換取加薪等天馬行空構想。

蒙功吉2025年7月更以前泰文明黨黨魁身分建議政府「禁止22歲以下學生性行為」，聲稱這是女兒想法，批評發放保險套治標不治本，建議學生有性衝動應該去運動發洩。然而當網友質問他幾歲破處時，蒙功吉卻自爆16歲就曾發生性行為，立刻被群眾譏諷「只准州官放火」、「嚴重雙標」。