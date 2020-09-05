加利負責人林明進350萬交保　侯友宜：從嚴追究責任





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

加利科技公司負責人林明進以大陸製口罩混入台灣實名制口罩販賣被警方偵訊，已經認罪今早以350萬交保。對此，新北市長侯友宜5日表示，一定要從嚴追究責任，對不法行為一律嚴格譴責，新北市政府就林的行政責任也會嚴格查察、從嚴追溯。

侯友宜說，對林明進要從嚴追究責任，儘速把混充物下架以及後援收回，確保國人的健康，所以對這些不法的商業行為，一律予以嚴格的譴責。

至於下架大陸製口罩時間，侯友宜說，新北市在第一個時間由消保官、衛生局，以及食藥署聯合到各藥局把原有的加利所販售的口罩一律下架。民眾亦可要求退貨，只要是國家口罩隊的實名制口罩可以換貨，目前已經全面下架中，而且也鼓勵民眾來換貨、退貨。

侯友宜表示，大陸口罩混充入國家口罩隊，造成國家聲譽嚴重的傷害，這樣一個漏洞，要急速面對問題、解決問題，把漏洞補起來，這才不會影響到國人的健康，更不會影響國人的聲譽，所以這個問題需要全民大家面對來解決，中央跟地方共同攜手合作。

其他人也看了這些...

►加利口罩國家隊合約曝光 林明進親筆簽名、每日19萬片

►影／陳時中斥加利混淆視聽：6到8月已允許晚交 讓他們顧及外銷市場

►經濟部打臉加利：向政府申購口罩原料 三個月可做1980萬片

更多熱門新聞...

►蔡英文怒斥「不可原諒」 加利把國民曝露在疫病風險中

►加利3月被攔截「6.9萬黑心口罩」！基隆關曝：進口前就壓上MIT

►黑心口罩欺騙消費者 蘇貞昌：不是踢出國家隊就能善了

►振興一下我們的美麗