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加利「Carry mask」口罩更換7大重點！9/11前換貨地點方法看這裡

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▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲混入的口罩鋼印標示為「Carry mask」，民眾可於即日起至9月11日換貨。（圖／記者許立昕攝）

記者林育綾／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝，混入實名制通路販售，而混入的口罩鋼印標示為「Carry mask」。今（5）日藥師公會整理換貨7大要點，目前取消四大超商通路換貨服務民眾可於即日起至9月11日，到販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所，填寫「加利科技有限公司瑕疵口罩換貨單」進行換貨。

中華民國藥師公會全國聯合會公布換貨「Carry mask」實名制口罩，注意事項統整如下：

1.時間：109年9月4日至9月11日期間。

2.地點：至具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

3.有問題的口罩，口罩本體右下角有「Carry mask」鋼印字樣。如沒有或無法辨識正面鋼印標示之口罩，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

4.建議民眾至原購買地點進行換貨。如原購買地點已停止販售口罩實名制1.0，請至其他具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

5.非屬實名制口罩請拿回原購買處退換。如為自由買賣的加利盒裝口罩，請拿回原購買處或加利公司退換，必要時可尋求消保官的協助。
6. 9月5日起，請民眾協助填寫「加利科技有限公司瑕疵口罩換貨單」，以利更換作業。若民眾不願意留下資料，則請藥師、衛生所人員填寫時間及片數。

7.多給第一線藥師支持鼓勵。實名制口罩的進貨不是藥局或衛生所自己能決定的，是政府透過郵局配發口罩，藥局或衛生所被動收貨，因此不能選擇要進哪個廠商的口罩。請不要責怪藥師，後續藥局及衛生所會繼續付出心力協助退換與檢查口罩。換口罩時，請多給第一線藥師支持與鼓勵。

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