林明進交保後低調現身：沒有委屈　13分鐘快閃…工廠開放民眾退貨

記者陳豐德／新北報導

口罩國家隊成員「加利科技」負責人林明進，涉嫌以中國製口罩混進實名制口罩，事後還大放厥詞，遭到檢調大動作搜索，5日清晨以350萬元交保，上午11時許他突然現身八里工廠外，要開門讓民眾退貨，被問到有沒有委屈時他則低聲地說「沒有委屈」，與前日激動替自己辯護的態度完全反轉。

▲加利科技負責人林明進現身工廠外，低調地說：「沒有委屈」。（圖／記者陳豐德翻攝）



加利科技4日下午發表聲明，表示即日起非實名制的盒裝口罩可到原購買地或公司退換貨，但昨日晚間又改為開放9月9日至10月8日退換貨。今早仍有民眾陸續帶著口罩到工廠退貨，但工廠大門緊閉，不少人仍撲空。

檢調4日前往搜索，共搜出800萬元現金及70萬片大陸製口罩，深夜裁定350萬元交保，事隔不到2個小時，妻子就籌到這筆鉅額款項，將人保了出來。但中午11時許他突然坐計程車現身工廠外頭。

面對媒體追問，林明進表示將開門讓民眾前來退貨，「我們今天就開始退貨了，各位放心，我們一定會全權負責，退貨我們全面接受」隨後3名員工一起進入工廠，約13分鐘後林明進隨即快閃搭車離去，開放讓民眾前往退換貨。

▼短短停留13分鐘林明進就快閃離開。（圖／記者陳豐德翻攝）



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