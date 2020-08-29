「有您的照顧雲林更溫暖」　雲林將每年6月3日訂定為「照服員日」

▲榮獲資深敬業獎的王陳聘女士，在快速變遷的社會中仍不因自己年齡而限制學習，除了定期進修照顧服務相關知識外，並與同事間定期相互切磋精進照顧技巧。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(29)日辦理「109年度績優照顧服務員及模範家庭照顧者表揚活動」，肯定並感謝雲林縣長期照顧服務體系照顧服務人員長期辛勞，以及家庭照顧者對家庭、社會之無私奉獻，頒發49位得獎者獎座，雲林縣長張麗善並宣佈，將每年6月3日訂定為照服員日。

雲林縣政府連續三年辦理績優照顧服務員及模範家庭照顧者表揚活動，用實際行動改善提升照顧服務員及家庭照顧者社會地位及形象，今年因新冠肺炎疫情關係延期辦理。

榮獲資深敬業獎的王陳聘女士，今年已經69歲，親切的口音及熟練的動作總能讓個案倍感溫暖，在快速變遷的社會中，王女士不因自己年齡而限制學習，除了定期進修照顧服務相關知識外，並與同事間定期相互切磋精進照顧技巧。

榮獲從業典範獎的林靖淳小姐，今年僅26歲，對老人服務工作深具熱忱，畢業後即投入照顧服務工作，將學校所學實踐於服務上，並因應服務對象的生活習慣及飲食需求不同，適時調整服務模式及供餐內容，2018年更是為了因應服務長者的習慣性溝通語言，主動參與日語學習課程交流計畫，將在日本所學習到的長照介護方法運用於團體家屋照護實務中，後續於照顧服務上的成就值得期待。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣首創全國將每年6月3日訂定為「照服員日」，除向長期在照顧第一線默默付出的照服員們致謝外，亦考量家庭照顧者長期照顧的奉獻，雲林縣政府期望透過每年辦理績優照顧服務員及家庭照顧者表揚活動，喚醒社會大眾對照顧者的貢獻及專業，破除對於照顧工作的刻板印象，肯定照顧者對於社會的奉獻。



社會處林文志處長表示，透過布建綿密的照顧網絡讓長輩在社區可獲得就近、具品質的服務，以落實在地老化願景，長照網路得以成功，要歸功於一線的照顧者，所以今年度特辦理本次表揚，藉以感謝照顧者之付出。



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