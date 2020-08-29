台北市雲林同鄉會醫療服務團返鄉義診　今、明二日感恩關懷故鄉

▲結合▲台北市雲林同鄉會與衛生局的整合性社區健康篩檢，於8月29、30日在斗南鎮、二崙鄉、西螺鎮及虎尾鎮等4鄉鎮擴大舉辦各一場次的義診活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市雲林同鄉會總會對出生土地的熱愛以及感念故鄉的栽培，自2007年在前理事長張神其及康義勝號召旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，出錢出力、犧牲奉獻對故鄉最直接的關懷。雲林20個鄉鎮，每年義診四個鄉鎮，五年為一大輪，今年已連續第14年，活動獲得鄉親的肯定及好評。

雲林縣長張麗善表示，同鄉會理事長翁源水心繫著「感恩關懷回饋故鄉」之情，策劃延續同鄉會優良傳承精神，與同鄉會包括總幹事林朝森、醫療急難救助委員會主委王茂生醫師及理監事們，積極籌備辦理返鄉義診活動要務。



縣長張麗善指出，為讓鄉親就近獲得完整的醫療服務，雲林縣政府與同鄉會總會聯合策劃，結合衛生局的整合性社區健康篩檢，邀請有內科、骨科、復健科、牙科、口腔黏膜篩檢等專科醫師現場診察諮詢，將於8月29、30日在斗南鎮、二崙鄉、西螺鎮及虎尾鎮等4鄉鎮擴大舉辦各一場次的義診活動。

▲台北市雲林同鄉會總會對出生土地的熱愛以及感念故鄉的栽培，號召旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，今年已連續第14年，活動獲得鄉親的肯定及好評。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，此次義診對象為設籍本縣40歲以上縣民，請鄉親把握機會，前來檢查做好保健與及疾病預防，並記得攜帶身份證及健保IC卡，也提醒參與民眾篩檢時戴口罩並配合現場量測體溫及酒精消毒。

衛生局表示，第一階段義診內容包括抽血檢查（血糖、血膽固醇、三酸甘油酯、肝功能、腎功能）、尿液檢查、血壓測量、口腔檢查、衛教及口腔黏膜篩檢、骨質密度檢查、糞便潛血篩檢、子宮頸抹片檢查、胸部x -光檢查等。

65歲以上長者除了上列項目，另增加肝癌和甲狀腺疾病篩檢(甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素)、心電圖檢查及失智症篩檢。並增設婦科專科醫師諮詢、65歲以上長者肌耐力檢測及聽力測試，並加強全面性的口腔檢測紀錄以有效提升鄉親口腔健康，在義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

此次醫療團隊各科名醫有台大醫院骨科蔡清霖教授、台灣口腔矯正醫學會蔣金玉前理事長、台北市市立聯合醫院和平院區感染科胡伯賢主治醫師兼主任、國泰綜合醫院心臟內科張釗監主治醫師、汐止國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科曹心怡主治醫師等、正生婦幼聯合診所陳先正院長、台北秀傳醫院鄭丞傑院長、婦安婦產科診所陳繼征院長，並禮聘台灣口腔癌防治先驅－台大韓良俊教授及多位醫師團隊全程參與義診。

▲台北市雲林同鄉會與衛生局的整合性社區健康篩檢，於8月29、30日在斗南鎮、二崙鄉、西螺鎮及虎尾鎮等4鄉鎮擴大舉辦各一場次的義診活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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