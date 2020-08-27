女兒死「妻子才可以解脫」！他對準心臟捅死病女…淚喊：爸對不起妳啊

▲父親刺死熟睡的女兒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

因為23歲的女兒常年患有疾病，飽受折磨，家庭也因此發生巨大變故。遼寧錦州市一名康姓父親不堪承擔心理壓力，在妻子上廁所時，持刀對準女兒心臟，將熟睡中的對方捅死，以求「解脫」。2020年8月，他因故意殺人罪被判無期徒刑。

據《V眼看大連》報導，1971年出生的康男是遼寧錦州人，女兒小康23歲，常年患有腸梗阻疾病。

妻子心痛表示，其實父女倆的感情一直很好，一家人也很和諧，但是因為公公前幾年有病做手術，此後女兒患了腸梗阻，2019年自己又得病做手術，家裡的經濟壓力很大，花了不少錢，「而且女兒的腸梗阻手術做完之後一直也沒好完全，得吃藥調理，否則一有著急上火的事就排便困難，心裡壓力也不小。」

鄰居們也說，康男平時挺老實，很內向，平時在家待著不怎麼出門，「他們家的經濟壓力確實很大，妻子、父親和女兒都有病，做過手術，女兒腸梗阻這病好多年了都沒治好，以前她出門打工賺點錢，今年因為疫情，一直沒出門打工。」鄰居歎氣，「大家都知道康男的精神壓力特別大。」

2020年3月30日，康男長期緊繃的神經終於崩潰了。他到案後供述稱，前一天晚上，自己輾轉反側睡不著，「我想到女兒這個病，她特別痛苦，我們一家子也很痛苦，有種生不如死的感覺，沒睡著時我就想怎樣解脫這種痛苦，我就想殺了我女兒，這樣我妻子就會解脫了。」

康男說，3月30日一早5點4分，他起床，計劃殺死女兒，「但是當時我妻子還沒有起來呢，我就在床上坐著，想著等妻子去廁所的時，將我女兒殺了。」

大約過了20多分鐘，妻子起來了，準備煮早餐去廁所，當時女兒還在睡覺。康男說，「後來，我就拿起一把刀想殺了我女兒，但是畢竟是自己女兒，我沒敢下刀，然後我在屋裡屋外徘徊了四五趟，終於我下定決心殺了她。」

隨後，康男舉刀連續捅刺女兒胸腹部和背部數刀，「我女兒就醒了問我，『爸，你刺我啊』，我回答『爸對不起妳啊！活的太壓抑了』！」她說，在說話的過程中，女兒開始掙扎；在她掙扎的過程中，又連續刺了女兒前胸正中間3刀，「 當時我女兒疼的一直叫，身體也在抽搐，然後我就去廚房打電話報警去了。」

案發當天，康男報案自首。當地法院審理此案認為，康男持刀故意非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪，且致1人死亡，但是自首，依法可從輕處罰。

近日，法院判處康男無期徒刑。

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