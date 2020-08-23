不忍妻遭病痛折磨！被單悶臉「再強灌她酸」　嘉義翁吞酸輕生口腔潰爛亡

▲嘉義某長照中心22日晚間驚傳潑酸案。（圖／地方中心翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市范姓老翁（71歲）昨（22日）晚間前往長期照護中心探望張姓妻子（70歲），但范翁卻趁著照護人員不注意時拿起床單企圖悶殺妻子，犯行敗露後還拿出預藏的酸性液體灌入妻子口中，隨後再自行吞酸自殺；混亂中另名85歲長者、以及外籍裴姓女照護員也受到波及，共釀成4人受傷送醫。但在經過搶救後，范翁由於傷勢過重，於今晨6時45分許宣告不治死亡；警方初步研判，范翁應是不忍妻子長期臥病在床，身形日漸消瘦，才會動念行兇。

據了解，張姓婦人因多重疾病長期住在養護中心，范翁與妻感情甚篤，多在晚間探視妻子，昨夜范翁如常前往養護中心，期間並無異狀，孰料范翁竟趁著現場護理人員不注意時，拿起床單罩在張妻臉部，意圖悶殺妻子；現場外籍照護員發現後急忙大聲呼救，院方工作人員聞訊也立刻上前制止。豈料范翁失手後仍不罷休，轉身拿出預藏的2罐具腐蝕性的強酸溶液朝著旁人潑灑，還強行將酸液灌入妻子口中，隨後自己也吞酸輕生。

▲養護中心人員指出，范翁昨夜來探視妻子時神情正常，不料竟會失控潑酸。（圖／地方中心翻攝）

混亂中，養護中心內另名85歲阿嬤、以及裴姓女照護員也遭到酸液波及，整起事件共釀成4人送醫，其中范翁、張妻傷勢最為嚴重，2人均意識不清、口腔遭到酸液腐蝕送醫急救；而85歲長者則是腳部遭酸液潑灑、裴姓照護員則是眼部、臉部遭強酸噴濺，2人傷勢較為輕微。

嘉義基督教醫院指出，范翁被送到院後，口腔潰爛、意識模糊不清，情況相當不樂觀，經急救後仍於今晨6時45分許宣告傷重不治；而張姓妻子狀況則相對穩定，目前仍在加護病房觀察中。另裴姓照護員沒有生命危險，目前持續住院治療；85歲長者則僅腳部受到波及，昨夜包紮後即已出院。警方初步研判，張妻病況並不樂觀，且臥床已經多年，范翁可能不忍見妻長期遭到病魔摧殘，且身形日益消瘦，才會選擇以如此激烈方式結束妻子生命；但由於范翁已經死亡，確切原因為何，還有待深入釐清。

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▼范翁意圖殺妻，隨後再吞酸輕生，但自己卻先走一步，於今晨宣告不治。（圖／地方中心翻攝）