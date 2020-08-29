鬆綁瘦肉精美豬進口　民進黨雲縣黨部主委: 政府會做好安全把關

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文昨日宣佈，鬆綁多巴胺(瘦肉精)美豬、30月齡以上美牛進口，同時成立百億養豬產業基金。立法委員蘇治芬將督促農委會提出配套措施；民進黨雲林縣黨部主委江宗保相信「政府會做好安全把關」；立法委員劉建國表示，「我該捍衛的還是會捍衛」。

▲立法委員劉建國表示，站在消費者的健康把關、站在養豬業者的生存權，「我該捍衛的還是會捍衛」。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蘇治芬在臉書貼文表示，雲林縣是我國養豬大縣，豬隻在養頭數約150萬頭，為全國第一，未來開放美豬進口，對雲林養豬業將造成影響。立委蘇治芬認為，從二個面向來思考如何輔導養豬業，其一，確保國內養豬產業鏈供銷無虞，如同農委會陳吉仲主委所說，站在消費者立場，我們必須全力維持食品安全；從產業界的角度，我們不能讓農民受到影響。

其二，提升外銷，由於我國已於今年六月成功拔針，獲OIE（世界動物衛生組織）列為口蹄疫不打疫苗非疫區，滿足豬肉外銷的基本條件。未來除了國人餐桌上，我們更要讓世界處處皆可看到台灣豬肉征服全球消費者的味蕾，二點建議，蘇治芬說，「我會督促農委會盡快評估並提出相關配套措施」，以因應未來美豬開放對國內養豬業可能造成的影響。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，七年前台灣還被列為口蹄疫區，當時民進黨為保護台灣豬農生計與民眾健康並確保食安堅決反對馬政府開放美豬美牛。然而七年後的現在美國已經被世界動物衛生組織(OIE)，列為狂牛症「風險可忽略」國家。去年衛福部（2019年）進行了嚴謹的風險評估，結論也是安全無虞。另外台灣養豬產業在七年後也戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，台灣的豬肉更有競爭力。

另外江主委更指出，未來美國牛豬肉的進口，政府會做好安全把關。除了強化進口肉品的檢疫及查驗也都會落實食品標示規定，清楚標示食品來源國，提供消費者充足的資訊可以選擇。而且現階段我們開放外國豬肉進口，以國人對豬肉的消費，還是以國產豬肉為主，進口豬肉只占了一成。

立法委員劉建國表示，整個政策要看如何因應，還是未來在整個消費市場做出完整的標示，身為國會議員站在消費者的健康把關、站在養豬業者的生存權，「我該捍衛的還是會捍衛」。

▲立法委員蘇治芬說表示，「我會督促農委會盡快評估並提出相關配套措施」，以因應未來美豬開放對國內養豬業可能造成的影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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