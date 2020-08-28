蔡英文宣布逐步開放美豬、牛進口　台灣養豬青年聯盟：深感憤怒與遺憾

▲台灣養豬青年聯盟認為，問題的焦點不該是外來的萊克多巴胺，而是台灣養豬產業自身的競爭力，政府日後應更積極協助養豬產業的轉型與升級，切實地開拓台豬的海外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話時宣布，「在確保安全無虞」的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口；對此雲林縣長張麗善表示，對於中央公布開放美豬進口，用所有豬農的權益及全國國民的健康來交換外交，為了拚外交，放棄過去的堅持，深表遺憾與訝異。

雲林縣長張麗善指出，希望中央可以懸崖勒馬，停止豬肉進口政策，終止對豬農的衝擊及國民健康的威脅，開放美豬進口勢必衝擊雲林養豬農的生計及影響消費者食用豬肉的安全性，在中央決意開放進美豬進口下，中央就該擬定相關的因應及配套，以保障國內養豬農的權益及消費者的生命健康與安全。

台灣養豬青年聯盟亦發出聲明，此次政府事先未與產業界溝通，即恣意宣布開放瘦肉精美豬進口，台灣養豬青年聯盟對此魯莽行為，深感憤怒與遺憾。

並指出，瘦肉精美豬爭議由來已久，台灣養豬青年聯盟於四年前成立之時，即已要求政府正視台灣養豬產業自身的競爭力與台豬出口問題，因此當時就率先提出口蹄疫拔針、推動冷鏈物流、籌劃屠體評級等事項。

台灣養豬青年聯盟認為，問題的焦點不該是外來的萊克多巴胺，而是台灣養豬產業自身的競爭力，政府日後應更積極協助養豬產業的轉型與升級，切實地開拓台豬的海外市場；國內市場部分，應規定所有的豬肉商品除產地標示外，均需標示相關動物藥品的檢測結果 ，提供消費者充分的資訊，以保障食安。

台灣養豬青年聯盟強調，政府更需重新檢討各項阻擾養豬業者運營的法令規定，重新檢討修改，以利日後台灣養豬產業的持續升級與發展。

▲雲林縣長張麗善指出，希望中央可以懸崖勒馬，在中央決意開放進美豬進口下，中央就該擬定相關的因應及配套，以保障國內養豬農的權益及消費者的生命健康與安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

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