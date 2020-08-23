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嘉義翁吞酸亡！疑不忍妻受病魔摧殘動念　長照業者：他天天探視2年不缺席

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記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義一名71歲范姓老翁，22日晚間前往長期照護中心探望70歲張姓妻子時，竟趁著照護人員不注意時拿起床單企圖悶殺妻子，犯行敗露後還拿出預藏的酸性液體灌入妻子口中，隨後再自行吞酸自殺，混亂中另有一名長者及一名外籍看護遭波及，共釀4人受傷送醫，不過經搶救，范翁23日晨不治身亡。警方初步研判，范翁應是不忍妻子長期臥病在床，才會動念行兇。而業者受訪時也稱，他們夫妻感情很好，范太太住在機構2年多來，先生每天都會來探視。

▲▼老翁潑酸妻，長照中心業者回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義某長照中心22日晚間發生潑酸案，業者表示，范姓老翁與妻感情很好。（圖／地方中心翻攝）

▲▼嘉義某長照中心驚傳殺人潑酸案。（圖／地方中心翻攝）

▲▼養護中心人員指出，范翁來探視妻子時神情正常，不料竟會失控潑酸。（圖／地方中心翻攝）

▲▼嘉義某長照中心驚傳殺人潑酸案。（圖／地方中心翻攝）

據了解，張姓婦人因多重疾病長期住在養護中心，范翁與妻感情甚篤，多在晚間探視妻子，昨夜范翁如常前往養護中心，期間並無異狀，孰料范翁竟趁著現場護理人員不注意時，拿起床單罩在張妻臉部，意圖悶殺妻子；現場外籍照護員發現後急忙大聲呼救，院方工作人員聞訊也立刻上前制止。豈料范翁失手後仍不罷休，轉身拿出預藏的2罐具腐蝕性的強酸溶液朝著旁人潑灑，還強行將酸液灌入妻子口中，隨後自己也吞酸輕生。

混亂中，養護中心內另名85歲阿嬤、以及裴姓女照護員也遭到酸液波及，整起事件共釀成4人送醫，遺憾范翁23日晨6時45分許宣告傷重不治，其餘3人則皆在醫院持續觀察治療。

長照中心受訪時表示，范翁與妻感情非常好，范太太住在機構2年多來，范翁每天早晚都會來探視，不過由於近來范太太身體狀況差，加上又有中風跟癱瘓的問題，范翁前陣子來探視時有說道，自己現在的年紀也大了，賺的錢無法再支付機構費用，後續會交由兒子來處理，同時也希望業者不要再灌食，不要讓妻子吃，病痛也不要送醫。

業者表示，當下聽完後有跟范翁說明，站在他們照護立場，不能夠做這件事情，但若范翁有意這樣做，可將范太太帶回家自行照顧。但范翁兒子知悉後表示不用，認為爸爸也老了，本身也無力照顧媽媽。

業者認為，范男可能是不忍老伴受病痛折磨，才會起了殺妻念頭。警方初步研判，張妻病況並不樂觀，且臥床已經多年，范翁可能不忍見妻長期遭到病魔摧殘，且身形日益消瘦，才會選擇以如此激烈方式結束妻子生命；但由於范翁已經死亡，確切原因為何，還有待深入釐清。

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