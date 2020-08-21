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達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

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▲達成慈善基金會長年以來捐贈雲林縣善款達270萬元、1.6萬斤白米、1輛社福車跟為數不少的實體物資，雲林縣長張麗善縣長親自感謝基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心，嘉惠雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達成慈善基金會長年以來捐贈雲林縣善款達270萬元、1.6萬斤白米、1輛社福車跟為數不少的實體物資，雲林縣長張麗善縣長親自感謝基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心，嘉惠雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是資源比較不足的縣市，達成慈善基金會長年以來捐贈雲林縣善款達270萬元、1.6萬斤白米、1輛社福車跟為數不少的實體物資，尤其針對縣內中、低收入戶、身心障礙者還有邊緣戶來說，可說是相當大的幫助。雲林縣長張麗善縣長親自感謝基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心，嘉惠雲林。

基金會發揮慈愛精神，以雪中送炭的善行幫助縣內弱勢家庭，所有善心大德慷慨解囊、出錢出力、一起行善，而且行善足跡遍布桃園市、苗栗縣、南投縣、臺東縣、新竹縣及花蓮縣等縣市，達成慈善基金會創會董事長陳秉洋表示，基金會來自桃園，所有善款及物資都是動員300位以上的成員進行樂捐，希望能用這些善款來拋磚引玉，目標是讓更多雲林人能加入捐款行列，喚起更多有愛的民眾一起來關懷弱勢，將愛心真正幫助到社會上需要的人。

社會處長林文志表示，2015年首次捐贈雲林縣60萬元棺木代金造福縣內弱勢家庭120戶；2019年再度捐贈棺木代金100萬元及白米1萬斤、新住民關懷金10萬元、社福車等相關民生物資；2020年上半年捐助100萬元及6000斤白米，歷年來捐贈善款270萬元、1萬6000斤白米、1輛社福車跟為數不少的實體物資提供本縣社會福利服務使用。
 
社會處長林文志指出，當低收入戶等弱勢家庭，若是戶內發生人口死亡，對於這些家庭來說，花費的喪葬費用，實為一大經濟壓力，為了讓這些家庭能獲得協助，讓往生者得以善終，除了縣府提供急難救助及預計今年開辦低收入戶喪葬補助外，更需結合社會各界力量，共同提供完善社會福利服務，針對基金會捐贈之善款及白米皆妥善運用落實協助需要的家庭，也呼籲各界能共同發揮愛心，造福更多需要服務的鄉親，一同幫助弱勢家庭及族群，讓幸福滿雲林。


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