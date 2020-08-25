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鐵皮鋼構工廠遇火警難搶救　雲林縣長率相關局處聯合訪查

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣日前於土庫鎮發生一起工廠火災，造成一人受傷及廠房全毀等重大損失，雲林縣縣長張麗善今（25）日率消防局、建設處、環保局及勞工處等縣府團隊前往雲林科技工業區「合記化學股份有限公司 」進行工廠聯合訪查。

▲雲林縣縣長張麗善今（25）日率消防局、建設處、環保局及勞工處等縣府團隊前往雲林科技工業區「合記化學股份有限公司 」進行工廠聯合訪查。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今（25）日率消防局、建設處、環保局等縣府團隊， 到雲林科技工業區「合記化學」進行聯合訪查。（圖／記者蔡佩旻攝）

國內工廠常以鐵皮鋼構建造，火災遇高溫易坍塌，導致火勢成長迅速、消防搶救不易；此次各局處主要訪查項目為消防安全設備是否符合規定、廠方人員是否有自主消防成立自衛消防編組初期應變災害、毒性化學物質危害預防及應變等事項、勞工各項防護措施及要求有無符合職業安全衛生法及勞動基準法、建築物公共安全等。

建設處表示，為降低工廠發生工安事故的風險，針對工廠除不定期辦理聯合稽查外，籲各未登記之工廠依「工廠管理輔導法」規定，申請納管並提出工廠改善計畫，從申請納管到完成改善，總計給予20年期限取得用地合法，永續經營，不符納管條件縣府也會輔導轉型或遷廠。

消防局說明，工廠負責人應定期依規定對員工進行安全衛生教育訓練，養成安全用火用電習慣，強化正確的防火、逃生與應變知識，強化高危險作業之防災作為及落實自主管理，並遵守過勞預防相關規定，以減少生命財產之損失，共同營造合法安全的工作環境。

張麗善表示，指出，除將嚴查縣內2萬多家事業單位職業安全是否符合標準，也呼籲各單位自主提升工安設備，降低災害發生率。張麗善說，家庭用電及火警防災、避難意識應提高外，工廠、公司行號等事業單位職業安全更不容小覷。

▲雲林縣縣長張麗善今（25）日率消防局、建設處、環保局及勞工處等縣府團隊前往雲林科技工業區「合記化學股份有限公司 」進行工廠聯合訪查。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林「合記化學 」針對員工訓練「智慧消防編組」，以引導其他員工救災、避難等應變。（圖／記者蔡佩旻攝）

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