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2020雲林航空嘉年華　媽祖號正式啟航巡迴全國

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▲「媽祖號」翼長 11.7 公尺、長 6.6 公尺、高 3.8 公尺、10 個許願桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「媽祖號」翼長 11.7 公尺、長 6.6 公尺、高 3.8 公尺、10 個許願桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林縣政府指導、中華民國航空太空學會主辦的2020雲林航空嘉年華，今(29)日上午在中華科技大學雲林校區翠華會館舉行開幕儀式，雲林縣長張麗善為首次亮相的超大型長程無人遙控飛機「媽祖號」貼牌，宣告媽祖號正式啟航巡迴全國194座媽祖廟，為台灣全民祈福，並帶領孩子探索飛航奧祕，學習媽祖濟世救人精神。

2020雲林航空嘉年華活動共有8大類組競賽，其中航空產業類競賽分為5大類，分別為航空創意市集競賽類、航空空廚創意競賽類、航空攝影創意競賽類、航空文創作品競賽類及電子競技運動競技類；無人機競技則分為3大類，包括UAV階定翼荷重競技類、UAV全國特技飛行排名賽、UAV創意設計競技賽。

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戶外3大類無人機飛行競技賽，已於8月28日在雲林虎尾福爾摩沙飛行場舉行完畢，UAV全國特技飛行排名賽（個人組）冠軍：姜偉國先生、UAV高階荷重競賽（團體組)冠軍：中華科技大學、UAV創意設計競賽（團體組）冠軍：國防大學理工學院。

▲「媽祖號」翼長 11.7 公尺、長 6.6 公尺、高 3.8 公尺、10 個許願桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善為「媽祖號」貼牌，宣告媽祖號正式啟航巡迴全國194座媽祖廟，為台灣全民祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，感謝中華民國航空太空協會選擇在中華科技大學雲林校區舉辦2020雲林航空嘉年華，透過這場嘉年華會，不只見證智慧科技的發展，也思考如何運用無人機，幫助農民減少負擔、增加產值，此外，雲林擁有非常好的無人機訓練及考照場域，感謝中華科技大學及大德工商推動航空教育，給孩子更廣泛的學習選擇與環境。

雲林除了是農業大縣，也是國內宗教勝地，今日雲林媽祖號無人遙控飛機正式啟航巡迴全國194座媽祖廟，希望透過這樣的巡迴，守護台灣、庇佑鄉親，讓孩子學習媽祖的精神，也見證智慧科技的發展。

▲「媽祖號」翼長 11.7 公尺、長 6.6 公尺、高 3.8 公尺、10 個許願桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府教育處前往活動設攤宣傳110年度全中運在雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華科技大學副校長兼航空學院院長石大明表示，感謝張縣長支持航空嘉年華活動，昨日在虎尾溪及大德工商的動態競技，有非常多地方鄉親參與，今天則是融合航空元素的翻糖黏土等靜態作品展示，希望透過活動把航空高品質、高附加價值的概念帶進雲林教育，希望能有更多雲林子弟進入中華科技大學航空學院就讀，將未來生涯與航空做結合。 

中華科技大學飛官教授荊元武指出，近年世界潮流以發展無人機為主要課題，中華科技大學暨航空學院有鑑於此，發展出超大型長程遥控無人飛機，取名媽祖號，以發揚媽祖濟世精神，今日由雲林古坑啟航全國巡迴，盼推廣兒童航空科技教育。

▲「媽祖號」翼長 11.7 公尺、長 6.6 公尺、高 3.8 公尺、10 個許願桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今天則是融合航空元素的翻糖黏土等靜態作品展示，希望透過活動把航空高品質、高附加價值的概念帶進雲林教育。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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