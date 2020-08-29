「哪裡跌倒就從哪裡站起」　高鈺婷：半年內調整時力政黨體質

▲時代力量召開決策會議，推選高鈺婷擔任新任黨主席。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量29日上午召開決策會議，由新任決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。高鈺婷表示，自己參選時曾提出黨內體質改革、制定發展策略、強化組織健全、財務收支合理、突破同溫層、積極招募黨員等6大政見，她將在半年內與所有同志共同努力，調整好時代力量的政黨體質，一步一步完成讓時代力量成為台灣更好的政黨。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，決策委員會5日通過決策委員總辭案，並於三週內完成改選。時代力量28日公布決策委員改選結果後，29日上午隨即召開第一次決策會議，並由時代力量立法院黨團總召邱顯智宣布，推選出高鈺婷擔任時代力量新任黨主席，任期將至明年2月28日。

邱顯智表示，時代力量在這段期間面臨到許多波折，在選出新任黨主席之後，決策委員也會立即開會共同承擔，針對社會上提出的指教，以及黨員、決策委員、黨代表提出的各項建議，時代力量都會盡快處理，希望重新贏回台灣社會對時代力量的信任。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者湯興漢攝）



高鈺婷說，自己身上肩負著1018張黨員的選票，並且被新任決策委員推選為新任黨主席，她會以時代力量黨主席的身份向大家承諾，自己會扛起這份責任的決心。

高鈺婷指出，本次決策委員與黨主席的改選，從起因到過程，甚至到開票前持續都有黨員退黨、退選等風波，這些政治事故都是時代力量的危機，也考驗時代力量能不能有反省自己的能力，檢討做不好、做不對的地方，她相信唯有挺過風暴、勇敢改革自生，才有機會重新打造時代力量成為民眾願意相信，甚至託付政治信念的政黨。

高鈺婷表示，新任決策委員心中都有嚴肅的認知，自己是因為黨內風暴而被黨員選中慎重託付，自己僅有半年的任期，「雖然時間很短，但是任務非常艱辛」，她有企圖心讓時代力量重新成為台灣群眾相信良善政治文化的選擇。高鈺婷也提到，時代力量有幾個創黨以來的獨特精神，她將在任內讓這塊招牌再度發光。

高鈺婷指出，時代力量是個不畏強權、堅守世代正義的政黨，因為太陽花運動而崛起，是一個群眾不再沈溺於政治冷漠，而願意為了年輕人所渴望的台灣未來，奮勇投入政治運動，並且發聲的力量。這股匯集而成的公民力量，渴望台灣能抵抗不公義的強權，並創造好的機制來永續發展，是一個新世代的、生猛的、有道德勇氣的力量，也是時代力量之所以興起的黨魂。

▲時代力量黨主席高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）



高鈺婷表示，時代力量是一個沒有包袱、肯給年輕人機會的政黨，自己是在318學運後才開始關心政治，隨後在2015年加入時代力量，並且在2019年決定投入地方參選，不僅是一個政治新人，也是一個35歲的年輕媽媽，時代力量很多人的年齡也都在此上下，這批人的特質就是共同相信從政需要專業與熱情、要理想性與動手做的行動力，而不一定是家世背景。

高鈺婷強調，只要想要貢獻所長，為台灣添一份正面積極的能量，「時代力量就在這裡」，時代力量沒有傳統政治包袱，相信的是透過溝通、合作、協調及青年世代參與，以及讓台灣變得更好的決心。

高鈺婷說，時代力量是一個勇於自省、不怕改革自己的政黨，歷經一年多來的退黨風波，尤其是有優秀問政能力的公職同志離開，都令她感到非常不捨與遺憾，但是從哪裡跌倒，就必須從哪裡站起來，「哪裡有bug，哪裡就需要debug」，看到問題的下一步就是找出解決問題的方法，也是她身為工程師最自然不過的工作。

高鈺婷表示，本次當選的決策委員中有11位是新任，代表不論參選者或支持者，皆秉持不怕改革自己、越改越好的信念，「越逆風越要挺住、越往前飛行」。

高鈺婷強調，自己參選決策委員時曾提出黨內體質改革、制定發展策略、強化組織健全、財務收支合理、突破同溫層、積極招募黨員等6大政見，她將在半年內與所有同志共同努力，調整好時代力量的政黨體質，一步一步完成讓時代力量成為台灣更好的政黨。

高鈺婷說，只有做出有說服力的成績，才會讓人民相信時代力量是一個有能力守護世代正義、台灣家園的政黨，而要完成這個改造工作，今天只是第一天，也邀請大家持續鞭策時代力量一起往前走，「在這旅程中，每一個人都會是歷史的見證者、監督者，更是行動者」。

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