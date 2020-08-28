時代力量29日推選新任黨主席　高鈺婷：盼由現任立委出任

▲高鈺婷被視為時力新任黨主席呼聲最高的人選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量28日上午公布第二屆決策委員改選當選名單，包括時代力量立委邱顯智、時代力量立委王婉諭、陳椒華、前時代力量副秘書長高鈺婷等15人皆順利當選，其中拿下第二高票的高鈺婷被視為黨主席呼聲最高的人選。對此，高鈺婷28日上午表示，期盼能有一位現任立委出任新任黨主席，扛起這份重責大任、帶領大家繼續往前行，跟大家一起完成改造時力的使命。

時代力量28日上午公布決策委員當選名單，票數由高至低分別為王婉諭、高鈺婷、邱顯智、陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、律師張衛航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

此外，3名候補決策委員則分別為雲林縣議員廖郁賢、律師曾威凱及屏東黨部主委詹智鈞。時代力量將於29日召開決策委員會，由當選的15位決策委員互相推選出新任黨主席，目前以高鈺婷呼聲最高。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）



對此，高鈺婷28日上午表示，謝謝時代力量各位黨員同志的支持，讓自己以第二高票當選決策委員，我可以深刻感受到每一張選票背後的期盼與厚愛。

高鈺婷指出，這一任決策委員是任務型決委，任期只到明年2月底，在這個節骨眼，她認為黨主席的人選除了要深獲黨員肯定、有足夠處理緊急事務的能力之外，最重要的是能夠直接具有公職的角色，讓黨中央和第一線政治工作能夠高度協同工作。

高鈺婷說，基於務實改革的理由，她期盼在現任立委王婉諭、邱顯智、陳椒華中，可以有一位出任新任黨主席，扛起這份重責大任、帶領大家繼續往前行，跟大家一起完成改造時力的使命。

依據時代力量第二屆決策委員選舉改選辦法，8月12日發布選舉辦法及選舉公告後，於15至17日受理候選人登記，18日上午由監選團抽號次，18至24日為提問及回答時間，並於25至27日正式發出投票通知與投票期間，28日上午公告投票結果後，將於29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

其他人也看了這些...

►黃國昌：我選總統蔡英文會很剉 深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

►遭影射外洩「國昌錄音檔」！ 邱顯智幕僚：見一個告一個

►黃國昌掌權秘辛曝光 馮光遠批：他人和非常差

更多熱門新聞...

►時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔 邱顯智：報案「對決邪魔歪道」

►黃國昌：從未在公開場合或黨務運作 對曾玟學有任何攻擊排斥

►時力錄音檔風波氣走曾玟學 黃國昌深夜回應：我全部承擔

►振興一下我們的美麗