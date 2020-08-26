黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

▲馮光遠。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

時代力量爆出《國昌錄音黨》風波，前主席黃國昌被外界認為主導黨內大權，導致退黨潮不斷。對此，前時代力量黨員馮光遠近日接受網路節目訪問，談及黃國昌如何掌權時代力量，也批評他「人和非常差」，不是當領導人的料。

馮光遠接受網購達人486先生的節目《486會客室》訪問。他表示，其實黃國昌掌權沒關係，大家都讓他，主席團有7人，他一直都當頭頭，我們也推他，因為他喜歡做，等於全部大權都在他手上。

不過，馮光遠點出黃國昌的問題，「他不是當主持人的料，他真的不是，他人和非常差」，因此自己經常站在批評的角度去唸他，他要求我很多事，我都說No。

馮光遠舉例，黃國昌要他主持智庫，還要去寫案子，也跟他講，智庫是要站在一個比較高的角度，看的東西比較遠，「寫案子是國會助理的事情」，所以就直接拒絕他。

另外提到為何退出時代力量，馮光遠說，說當時友募款餐會，黃國昌跟他的秘書長寄了一些募款餐券給他，但序號都是4開頭的，還要他去推銷，雖然自己並沒有這種數字上的忌諱，但就覺得「幹嘛跟這種小鼻子小眼睛的人搞在一起」，後來才知道，黨內經常針對他做很多不光彩的事情，還有很多都沒講。

▲黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）

