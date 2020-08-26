遭影射外洩「國昌錄音檔」！　邱顯智幕僚：完全鬼扯、見一個告一個

記者楊蕓／台北報導

時代力量近日爆發錄音檔風波，導致苗栗縣議員曾玟學23日宣布退黨，然而風波越演越烈，網路上流傳對話截圖，影射錄音檔是時代力量立委邱顯智的助理流出，對此，邱顯智26日表示要「正面對決躲在暗處的邪魔歪道」，向警方提告，強調違法竊錄、蓄意分化黨內同志等惡劣卑鄙的行為，他沒有辦法繼續隱忍姑息。

▲時代力量立委邱顯智報案提告說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

根據流出的錄音檔內容，除了有黃國昌批評曾玟學的言論，黃國昌還曾經口而出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論。

邱顯智26日表示，錄音外洩事件發展至今，從私人聚會竊錄，釋放片段的錄音，再到臉書粉專釋出的造假截圖，所有的操作，都是要讓黨內同志猜忌彼此、互相傷害，「國昌受傷了，玟學受傷了，現在，連我國會辦公室的同仁，都遭到蓄意影射」，從違法的竊錄行為，到匿名粉專片面截取錄音內容來帶動風向，公然介入本黨的黨內選舉，蓄意分化本黨同志，如此惡劣卑鄙的行為，如此巨大的惡意，他沒有辦法繼續隱忍姑息。

針對報案的細節，邱顯智下午受訪時進一步說明，截圖內容影射國會辦公室顧問林邑軒把錄音檔洩露給爆料粉專，「完全是鬼扯！」林邑軒完全不認識「莫羽靜」，希望警方查出到底是誰製造這張假截圖，惡意栽贓抹黑，製造時力內部矛盾。

邱顯智說，錄音洩漏的聚會他並不在場，根本沒有告不告的問題，「但是，我支持與會者提告」，而此次提告的主體是林邑軒，告的是妨害名譽、偽造私文書，因為黑手想要影射是他放出錄音帶給特定粉專，如此惡質的手法，完全無法接受。

林邑軒強調，他根本不認識「莫羽靜」，無從與其聯絡，更沒有拿到所謂的錄音檔，這些影射子虛烏有；對於任何公開、私下的影射、指控他洩漏錄音檔，操作整個事件，「只要我知道，一定採取法律行動，見一個告一個。」

▲邱顯智國會辦公室顧問林邑軒赴警局備案。 （圖／林邑軒的臉書）



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