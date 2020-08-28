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時代力量：未公開風險評估報告　不應率然開放美豬美牛

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▲雲林縣長張麗善指出，希望中央可以懸崖勒馬，在中央決意開放進美豬進口下，中央就該擬定相關的因應及配套，以保障國內養豬農的權益及消費者的生命健康與安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔡英文宣布將逐步開放美豬、美牛進口。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話，表示在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。時代力量立法院黨團深夜表示，目前仍無法得知在國人健康風險評估，以及農產業轉型的相關業者與農民的保障上，政府是否已經做好完整的評估、分析及相關因應配套，因此對於目前主張開放的行政機關說帖，時代力量黨團持保留態度。

時代力量黨團表示，時力支持台灣走向世界，提升台美經貿關係到更高的層次，並在全球經貿供應鏈快速重組的當下，與世界其他主要經濟體有更緊密的結合，並且同時深化我國與民主盟友的結盟關係。但開放美豬、美牛進口台灣，應建立在能真正確保國人食品安全，並且不傷害我國牛豬相關產業利益的前提之下。

時代力量黨團說明，時力在今年6月就持續追蹤美豬、美牛開放的問題，也持續向行政機關索取相關資料，但目前從相關部會回覆的資料，並無法得知在國人健康風險評估，以及農產業轉型的相關業者與農民的保障上，政府是否已經做好完整的評估、分析及相關因應配套，因此對於目前主張開放的行政機關說帖，時代力量黨團持保留態度。

▲▼開放美豬美牛，政院記者會，農委會主委陳吉仲說明。（圖／記者黃克翔攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者黃克翔攝）

時代力量黨團指出，依據《食品安全衛生管理法》規定，國內外之肉品及其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素。然而，針對萊克多巴胺（瘦肉精、乙型受體素）相關研究計畫成果報告，農委會卻認為2016年的委外研究案「研究方法不夠周延，結果無法採納」而不提供，後來也沒有再做相關的研究案，衛福部的回文也僅提到2012年進行的風險評估。

時代力量黨團說，蔡英文在記者會中提及，衛福部在2019年有再進行風險評估，但截至目前為止，外界對衛福部該份報告內容並無任何了解，時代力量也無從得知其是否有根據國人膳食習慣來做風險評估。此外，經時力黨團致電詢問農委會與衛福部，也都只得到「要看後續」、「與美國談判結果」、「還要再跟高層確認」等模糊的回應。

▲▼開放美豬美牛，政院記者會，衛福部長陳時中說明。（圖／記者黃克翔攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者黃克翔攝）

時代力量黨團強調，針對開放美豬美牛對國人健康風險的評估報告，政府應公開報告全文，讓國人能夠充分理解是否有依法進行符合國人膳食習慣的評估。針對產業界的衝擊，行政部門應詳細說明並提出更具體的配套措施。

時代力量黨團指出，時力肯定清楚標示來源的政策方向，但是在執行面上，行政機關應完整說明確保政策能夠落實執行的具體作法。時力也支持基於國家經濟利益，符合未來總體戰略的目標決定，但是這是談判的入場券，還是與其他產業相應的談判項目，則應該極力爭取。

時代力量黨團也說，如果談判結果涉及要我國開放美豬或美牛絞肉、內臟等食安風險較高的項目，時代力量則會表示嚴正反對。

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