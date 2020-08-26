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黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥

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▲▼苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量近日爆發錄音檔風波，掀起苗栗縣議員曾玟學與前時代力量立委黃國昌間的軒然大波，也讓曾玟學也在23日深夜正式宣布退黨，據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。對此，黃國昌25日深夜在臉書表示，他從未在任何公開場合或黨務進行上，對曾玟學個人有任何攻擊或排斥。

時代力量23日爆發錄音檔風波，根據流出的錄音檔內容，除了有黃國昌批評曾玟學的言論，黃國昌也曾經口而出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論。

對此，黃國昌25日深夜在臉書表示，2018年地方選舉結束後，當時身為黨主席的他身心俱疲，認為如果可以卸下黨主席，讓更多人參與決策委員會的運作，對時代力量接下來的發展會有正面的幫助。同時，有一批希望時代力量走獨立自主路線的人決定聯合競選，包括前時代力量黨主席徐永明、邱顯智、前時代力量秘書長陳惠敏的推薦名單，他全部給予支持，這也就是配票單的由來。

▲▼黃國昌爆料記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌指出，當初支持邱顯智出任黨主席，其他黨內人員也抱持同樣的看法，而邱顯智也答應徐永明，會提名徐永明擔任選對會委員，然而投票結果卻與當初設想的不一樣，以致於造成雙方彼此間的誤會，他也才會出面化解協調。

黃國昌說，雖然在私下聊天的過程中，因為彼此間的互信基礎被破壞，讓許多黨內同志感到不諒解，「但我可以很負責任地說，在任何公開場合，或者黨務的進行上，我從未對玟學個人有任何的攻擊或者是排斥」，想法無他就是希望大家在情緒宣洩後，能夠回想起當初共同努力的價值，大家繼續團結合作。

對於曾玟學24日上午受訪時表示，黃國昌對時代力量的影響力不是秘密，很少人敢違逆意見，黃國昌則說「真的太沉重了」，因為在許多不同的場合上，他都樂於跟時代力量的夥伴們坦率地交換彼此的看法與意見，對於決策委員會最後所做出的決議，他也都予以尊重並且進行實踐，這是自己過去這段時間在時代力量扮演的角色，也是他對於黨內的夥伴承諾的支持。

黃國昌也說，他從來沒有想過，私下跟信任的夥伴彼此之間，宣洩情緒的聊天內容會被公開，看到這樣的現象讓他心裡很難過，但自己不會去猜忌、也不會去指控任何人做了這樣的事情，只希望如果還要繼續外洩錄音檔，能夠從頭到尾把原始的內容清楚地還原。

黃國昌強調，「我不會擔心這些錄音檔繼續被外洩」，只希望在討論這些事情的時候，能夠晚整地將對談的脈絡與時間交代清楚，他也願意跟任何提出錄音檔的指控者，在公開透明的平台下清楚地跟社會大眾說明談話的內容、脈絡以及當時的情況。

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