時力決策委員改選奪第一高票　王婉諭：不會參選黨主席

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量28日上午公布第二屆決策委員改選當選名單，時代力量立委王婉諭以1071票拿下第一高票，得票率約為80.95%，也是這次選舉中，唯一得票率破8成的候選人。對此，王婉諭表示，她將不會參選黨主席的推選，因為自己的身分仍然是全職的立法委員，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前的首要任務。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日宣布退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，計畫於三週內完成改選。時代力量28日上午公布決策委員當選名單，王婉諭以1071票成為第一高票、得票率80.95%，也是這次選舉中，唯一一位得票率破8成的候選人。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為王婉諭、前時代力量副秘書長高鈺婷、時代力量立法院黨團總召邱顯智、立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、律師張衛航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

▲前時代力量副秘書長高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王婉諭表示，非常感謝所有參與投票的黨員朋友，願意相信時代力量、願意和時代力量再一起努力一次，也謝謝1071位將選票投給她的夥伴們，這些支持都將化做實際改革的動力，在未來半年的決策委員任期內努力推動。

王婉諭說，她將不會參選黨主席的推選，理由很簡單，因為自己的身分仍然是全職的立法委員，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前她的首要任務。



王婉諭指出，時代力量在這半年的改革時期當中，需要的是一位能夠全心全意投入黨務運作的黨主席，唯有如此，才能帶領這個黨走出陰霾、迎向未來。雖然自己不會參選黨主席的推選，但她承諾會認真參與每一項黨務的革新工程，推動當初參選決策委員時的幾項改革目標。



王婉諭強調，她對自己以及時代力量的期許，是在未來的半年內讓時代力量能重新步上軌道、重拾人民的信心，除了要做到這項任務，同時間也絕不能對於立法院的職務有所鬆懈。

王婉諭也說，今天的投票結果只是邁向改革的第一步，未來也請繼續監督時代力量，讓時力能夠真正大破大立、迎向光明。

▲時代力量29日將召開決策委員會，推選新任黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）



依據時代力量第二屆決策委員選舉改選辦法，8月12日發布選舉辦法及選舉公告後，於15至17日受理候選人登記，18日上午由監選團抽號次，18至24日為提問及回答時間，並於25至27日正式發出投票通知與投票期間，28日上午公告投票結果後，將於29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

其他人也看了這些...

►黃國昌：我選總統蔡英文會很剉 深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

►遭影射外洩「國昌錄音檔」！ 邱顯智幕僚：見一個告一個

►黃國昌掌權秘辛曝光 馮光遠批：他人和非常差

更多熱門新聞...

►時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔 邱顯智：報案「對決邪魔歪道」

►黃國昌：從未在公開場合或黨務運作 對曾玟學有任何攻擊排斥

►時力錄音檔風波氣走曾玟學 黃國昌深夜回應：我全部承擔

►振興一下我們的美麗