　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力決策委員改選奪第一高票　王婉諭：不會參選黨主席

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲時代力量立委王婉諭主持「啟動犯罪被害人保護制度改革記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量28日上午公布第二屆決策委員改選當選名單，時代力量立委王婉諭以1071票拿下第一高票，得票率約為80.95%，也是這次選舉中，唯一得票率破8成的候選人。對此，王婉諭表示，她將不會參選黨主席的推選，因為自己的身分仍然是全職的立法委員，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前的首要任務。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日宣布退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，計畫於三週內完成改選。時代力量28日上午公布決策委員當選名單，王婉諭以1071票成為第一高票、得票率80.95%，也是這次選舉中，唯一一位得票率破8成的候選人。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為王婉諭、前時代力量副秘書長高鈺婷、時代力量立法院黨團總召邱顯智、立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、律師張衛航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

▲▼時代力量區域立委第一波提名記者會 陳雨凡 高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前時代力量副秘書長高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，王婉諭表示，非常感謝所有參與投票的黨員朋友，願意相信時代力量、願意和時代力量再一起努力一次，也謝謝1071位將選票投給她的夥伴們，這些支持都將化做實際改革的動力，在未來半年的決策委員任期內努力推動。

王婉諭說，她將不會參選黨主席的推選，理由很簡單，因為自己的身分仍然是全職的立法委員，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前她的首要任務。

王婉諭指出，時代力量在這半年的改革時期當中，需要的是一位能夠全心全意投入黨務運作的黨主席，唯有如此，才能帶領這個黨走出陰霾、迎向未來。雖然自己不會參選黨主席的推選，但她承諾會認真參與每一項黨務的革新工程，推動當初參選決策委員時的幾項改革目標。

王婉諭強調，她對自己以及時代力量的期許，是在未來的半年內讓時代力量能重新步上軌道、重拾人民的信心，除了要做到這項任務，同時間也絕不能對於立法院的職務有所鬆懈。

王婉諭也說，今天的投票結果只是邁向改革的第一步，未來也請繼續監督時代力量，讓時力能夠真正大破大立、迎向光明。

▲▼時代力量黨中央張貼春聯“諸事順力” 卻陷入風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量29日將召開決策委員會，推選新任黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

依據時代力量第二屆決策委員選舉改選辦法，8月12日發布選舉辦法及選舉公告後，於15至17日受理候選人登記，18日上午由監選團抽號次，18至24日為提問及回答時間，並於25至27日正式發出投票通知與投票期間，28日上午公告投票結果後，將於29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

其他人也看了這些...

黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔
遭影射外洩「國昌錄音檔」！　邱顯智幕僚：見一個告一個
黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

更多熱門新聞...

時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔　邱顯智：報案「對決邪魔歪道」
黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥
時力錄音檔風波氣走曾玟學　黃國昌深夜回應：我全部承擔

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！4點驚人分析：這人跟喝水
館長遭「道上手法開槍四肢警告」　黃國昌列5犯罪套路：不單純
館長狂粉「作案路線」曝光！塞500元吹冷氣、埋伏177分鐘轟
快訊／川普正式接受提名！　代表共和黨角逐2020總統大位
一路燒到國外！館長「遭開3槍血濺健身房」　中、法、新加坡搶報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

F-16維修中心成立　蔡英文：維持區域和平不靠卑躬屈膝

監察院新任秘書長　最高檢主任檢察官朱富美出任

「雖然常被館長三字經問候」　羅智強：反對暴力不分立埸祝早日康復

蔡正元酸蘇貞昌沒讀三國志：用赤壁之戰死亡率推估「應擴建五指山公墓」

時力決策委員改選奪第一高票　王婉諭：不會參選黨主席

影／超過停車時間無法牽車　民眾謊稱國軍福利站提早關門鎖車

黃捷退黨仍奪決策委員第8高票　竹市議員林彥甫遞補空缺

新北市消防局發文「嚴重譴責暴力」：祝福館長早日康復

快訊／館長當街遭開3槍　侯友宜：「快速破案」給被害者一個交代

王婉諭奪時力決策委員最高票　高鈺婷可望接任黨主席

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

F-16維修中心成立　蔡英文：維持區域和平不靠卑躬屈膝

監察院新任秘書長　最高檢主任檢察官朱富美出任

「雖然常被館長三字經問候」　羅智強：反對暴力不分立埸祝早日康復

蔡正元酸蘇貞昌沒讀三國志：用赤壁之戰死亡率推估「應擴建五指山公墓」

時力決策委員改選奪第一高票　王婉諭：不會參選黨主席

影／超過停車時間無法牽車　民眾謊稱國軍福利站提早關門鎖車

黃捷退黨仍奪決策委員第8高票　竹市議員林彥甫遞補空缺

新北市消防局發文「嚴重譴責暴力」：祝福館長早日康復

快訊／館長當街遭開3槍　侯友宜：「快速破案」給被害者一個交代

王婉諭奪時力決策委員最高票　高鈺婷可望接任黨主席

台積電降評！外資開出第一槍　半導體庫存風險大

把女友當奴隸！身上狂刺9個自己名字　變態男：她是我的財產

陸黨媒評雙英論戰：「九二共識」不容否認

開槍轟館長！23歲男「可以判很輕」全憑3關鍵動作　網揭：這是高手犯案

苗栗PUB「行刑式槍決」1死3傷　檢警逮暴力團9人...首腦案發後開「對策會議」

吳釗燮投書丹麥媒體　陸使館批「鼓吹台獨」

像偵探一樣！研究員陳彥涵解剖數種動物　研究死亡原因「為牠發聲」

只有千元 小資族也能買兩大護國神山

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

F-16維修中心成立　蔡英文：維持區域和平不靠卑躬屈膝

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

蔡英文深夜罕見4圖回擊：這是我的回應

快訊／館長遭開3槍　侯友宜：快速破案

馬英九被揭藐視國軍實例：演習靠音響製造砲聲效果

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

「首戰即終戰」引爆綠營　黃暐翰苦勸馬英九：還是別說了！

快訊／罷免陳致中一階通過！

「館長」遭槍擊　網友湧入侯友宜臉書留言「這種事不能被原諒」

挨嗆跋扈粗暴無禮　蔡壁如隔空反擊

蔡英文：擔心兩岸擦槍走火爆衝突

AIT首曝光　我飛行員在美路克基地執行空中加油任務

罷免第一階通過！陳致中：尊重不同民意

獨／布拉格市長9月4日見柯文哲

資遣育嬰留職停薪員工　北市勞動局：最重可罰30萬元

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

更多熱門

相關新聞

王婉諭決策委員最高票　高鈺婷可望接主席

王婉諭決策委員最高票　高鈺婷可望接主席

時代力量28日上午公布第二屆決策委員改選當選名單，時代力量立委王婉諭以1071票拿下第一高票，包括時代力量立法院黨團總召邱顯智、前時代力量副秘書長高鈺婷等15人皆順利當選，任期至明年2月28日。時代力量將於29日召開決策委員會，由15位決策委員互相推選出新任黨主席，目前以高鈺婷呼聲最高。

林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

黃捷退時力　邱顯智：王婉諭慰留

黃捷退時力　邱顯智：王婉諭慰留

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

陳志明駁斥黃捷指控入黨被卡：她妹跟11人都使用同一張信用卡號

陳志明駁斥黃捷指控入黨被卡：她妹跟11人都使用同一張信用卡號

關鍵字：

時代力量決策委員邱顯智高鈺婷王婉諭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

6大星座組合請保持距離

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面