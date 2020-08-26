時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔　邱顯智：報案「對決邪魔歪道」

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量近日爆發錄音檔風波，掀起苗栗縣議員曾玟學與前時代力量立委黃國昌間的軒然大波，也讓曾玟學也在23日深夜正式宣布退黨，據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智26日表示，他將把所有蒐集到的證據交給警方，向警方報案，正面對決躲在暗處的邪魔歪道。

時代力量23日爆發錄音檔風波，根據流出的錄音檔內容，除了有黃國昌批評曾玟學的言論，黃國昌也曾經口而出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論。

對此，邱顯智26日上午表示，他將會把所有蒐集到的證據交給警方，向警方報案，正面對決躲在暗處的邪魔歪道。邱顯智指出，錄音外洩事件發展至今，從私人聚會竊錄、釋放片段的錄音，再到臉書粉專釋出的造假截圖，所有的操作，都是要讓黨內同志猜忌彼此、互相傷害。

邱顯智說，「國昌受傷了，玟學受傷了，現在，連我國會辦公室的同仁，都遭到蓄意影射」，從違法的竊錄行為，到匿名粉專片面截取錄音內容來帶動風向，公然介入時代力量的黨內選舉，蓄意分化黨內同志，如此惡劣卑鄙的行為，如此巨大的惡意，他沒有辦法繼續隱忍姑息。

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