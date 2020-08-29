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快訊／高鈺婷出任時力黨主席　任期僅半年至明年2月底

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記者林銘翰／台北報導

時代力量28日公布決策委員改選結果，立委王婉諭以1071票拿下第一高票，包括時代力量立法院黨團總召邱顯智、前時代力量副秘書長高鈺婷等15人皆順利當選。時代力量29日上午召開決策會議，並推選出高鈺婷擔任新任黨主席，任期將至明年2月28日。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，決策委員會5日通過決策委員總辭案，並於三週內完成改選。依據時代力量第二屆決策委員改選辦法，8月12日發布選舉辦法及選舉公告後，15至17日受理候選人登記，18日由監選團抽號次，18至24日為提問及回答時間，並於25至27日正式發出投票通知與投票期間，28日上午公告投票結果後，29日召開決策委員會，選出新任黨主席。

▲▼時代力量8/29召開決策會議會後記者會，會中除了新當選的15位決策委員出席外，最引人注目的就是新當選時力0黨主席的高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量新任黨主席高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）

時代力量29日上午召開決策會議，會後由新任決策委員王婉諭、邱顯智、高鈺婷、林于凱、張衞航、簡智翔、吳韋達、白卿芬、宋國鼎、彭盛韶、李兆立、林易瑩、林彥甫等人召開記者會，宣布推選出高鈺婷擔任時代力量新任黨主席，任期將至明年2月28日。

根據本次決策委員改選結果，票數由高至低分別為王婉諭、高鈺婷、邱顯智、立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、律師張衛航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

▼時代力量召開決策會議會後記者會，宣布由高鈺婷出任黨主席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼時代力量8/29召開決策會議會後記者會，會中除了新當選的15位決策委員出席外，最引人注目的就是新當選時力0黨主席的高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）

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