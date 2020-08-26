黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

所有責難，到我為止：惡意剪輯錄音檔事件回應 所有責難，到我為止：惡意剪輯錄音檔事件回應 很多朋友發訊息給我，跟我說這次私下聊天遭偷錄而進一步惡意片斷剪輯事件，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。 我向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。我不會對任何人做任何指控。 但此時此刻，只有失望與難過。 無論外面如何風風雨雨，我向來的選擇，就是不希望將內部的歧見與情緒外部化。因為這些黨內的紛擾，對臺灣社會而言，毫無具生產性的意義。 時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾。 基於相同的理由，針對私下在信任的夥伴間試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，被私下錄音，而後遭外部惡意剪輯，以及玟學退黨的風波，我本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到我為止。 唯一的理由，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂。 然而，這樣的選擇，卻似乎造成支持者的困惑與誤會。因此，我將針對這段時間以來大家的指教與疑問，用以下的影片把事件回答清楚。 我真的很難過，希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔。 對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但我真的已毫無保留地盡心盡力。 對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。 由黃國昌發佈於 2020年8月25日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

「時代力量錄音檔」風波尚未平息，前立委黃國昌被爆出曾脫口表示「提名我選總統，要不然我退黨」、「今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」，掀起各界正反意見熱議。對此，黃國昌25日晚間錄製一段16分05秒的影片，並提出8點回應，強調他對這一切的爭執感到很難過，「到我為止，我全部承擔。」

▲黃國昌出面說明錄音檔事件。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

時代力量錄音檔23日外流，內容爆出黨內選舉黑箱內幕，黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學，曾隨後在同日深夜宣布退黨。此外，根據錄音檔的內容，黃國昌還曾脫口說出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論，引起社會輿論。

傳聞黃國昌之所以會動怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。不過，黃國昌25日深夜在臉書公開一段16分05秒的影片，希望惡意剪輯錄影檔事件產生的所有責難，到他為止就好，「很多朋友發訊息給我，跟我說這次私下聊天遭偷錄而進一步惡意片斷剪輯事件，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。我向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。我不會對任何人做任何指控。」

▲曾玟學在錄音檔外流的同一天宣布退黨。（圖／記者屠惠剛攝）

然而，這次的事件讓黃國昌感到十分失望與難過，「時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾」，對於和信任夥伴試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，遭到私下錄音，甚至受到外部惡意剪輯，導致曾玟學退黨，「我本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到我為止。唯一的理由，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂。」

黃國昌提到，這樣的選擇讓部分支持者感到困惑或是誤會，所以才會決定用影片的方式來說清楚，「我真的很難過，希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔。對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但我真的已毫無保留地盡心盡力。對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。」