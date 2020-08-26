　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲
所有責難，到我為止：惡意剪輯錄音檔事件回應

所有責難，到我為止：惡意剪輯錄音檔事件回應 很多朋友發訊息給我，跟我說這次私下聊天遭偷錄而進一步惡意片斷剪輯事件，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。 我向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。我不會對任何人做任何指控。 但此時此刻，只有失望與難過。 無論外面如何風風雨雨，我向來的選擇，就是不希望將內部的歧見與情緒外部化。因為這些黨內的紛擾，對臺灣社會而言，毫無具生產性的意義。 時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾。 基於相同的理由，針對私下在信任的夥伴間試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，被私下錄音，而後遭外部惡意剪輯，以及玟學退黨的風波，我本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到我為止。 唯一的理由，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂。 然而，這樣的選擇，卻似乎造成支持者的困惑與誤會。因此，我將針對這段時間以來大家的指教與疑問，用以下的影片把事件回答清楚。 我真的很難過，希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔。 對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但我真的已毫無保留地盡心盡力。 對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。

黃國昌發佈於 2020年8月25日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

「時代力量錄音檔」風波尚未平息，前立委黃國昌被爆出曾脫口表示「提名我選總統，要不然我退黨」、「今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」，掀起各界正反意見熱議。對此，黃國昌25日晚間錄製一段16分05秒的影片，並提出8點回應，強調他對這一切的爭執感到很難過，「到我為止，我全部承擔。」

黃國昌拍影片回應錄音檔事件。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌出面說明錄音檔事件。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

時代力量錄音檔23日外流，內容爆出黨內選舉黑箱內幕，黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學，曾隨後在同日深夜宣布退黨。此外，根據錄音檔的內容，黃國昌還曾脫口說出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論，引起社會輿論。

傳聞黃國昌之所以會動怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。不過，黃國昌25日深夜在臉書公開一段16分05秒的影片，希望惡意剪輯錄影檔事件產生的所有責難，到他為止就好，「很多朋友發訊息給我，跟我說這次私下聊天遭偷錄而進一步惡意片斷剪輯事件，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。我向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。我不會對任何人做任何指控。」

▲▼時代力量苗栗議員曾玟學親上火線回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾玟學在錄音檔外流的同一天宣布退黨。（圖／記者屠惠剛攝）

然而，這次的事件讓黃國昌感到十分失望與難過，「時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾」，對於和信任夥伴試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，遭到私下錄音，甚至受到外部惡意剪輯，導致曾玟學退黨，「我本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到我為止。唯一的理由，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂。」

黃國昌提到，這樣的選擇讓部分支持者感到困惑或是誤會，所以才會決定用影片的方式來說清楚，「我真的很難過，希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔。對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但我真的已毫無保留地盡心盡力。對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／台南淹水！黃偉哲臉書籲「市民請注意安全」　網一片哀號
快訊／震撼彈！「阿根廷球王」梅西宣布離開巴塞隆納
10月換「數位身分證」延期擬大漲價　內政部預告：補領每張90
快訊／台南雷電交加！永康區水淹小腿肚　機車慘拋錨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭「汽車貴死人真相」　館長嘆：台灣也割韭菜啊

10月換「數位身分證」延期擬大漲價！　內政部預告：補領每張900元

黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥

時力爆人頭黨員「被投票」　黃捷妹：原來支持姊姊這麼困難

時力錄音檔風波氣走曾玟學　黃國昌深夜回應：我全部承擔

捷克參議長赴立法院、政大演講　游錫堃還要帶他去宜蘭看這個

黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭「汽車貴死人真相」　館長嘆：台灣也割韭菜啊

10月換「數位身分證」延期擬大漲價！　內政部預告：補領每張900元

黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

出事了！機車騎士「邊騎邊滑手機」 下秒直撞電線桿險遭輾...尷尬起身

脫單攻略！台南「7大必拜月老廟」　紅線牽理想型、小三退散救感情

捷克參議長赴立法院、政大演講　游錫堃還要帶他去宜蘭看這個

黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔

貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭「汽車貴死人真相」　館長嘆：台灣也割韭菜啊

10月換「數位身分證」延期擬大漲價！　內政部預告：補領每張900元

黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥

時力爆人頭黨員「被投票」　黃捷妹：原來支持姊姊這麼困難

時力錄音檔風波氣走曾玟學　黃國昌深夜回應：我全部承擔

蔡英文：台灣經濟成長居四小龍之首　關鍵在不需封城

AIT狂PO照宣示　台美真朋友！合作比以前更為強勁

前國資圖館長「詐領2.2萬元出差費」　監察院通過彈劾

捷克參議長赴立法院、政大演講　游錫堃還要帶他去宜蘭看這個

谷歌傳斥資200億買6萬坪土地！　加碼蓋資料中心「落戶雲林斗六」

聲援黑人槍擊事件　暴龍討論季後賽次輪首戰不出賽

快訊／台南淹水！黃偉哲籲「市民請注意安全」　網哀號：市長能不能放假？

吃錯顏色會便秘！專家揭「吃香蕉4迷思」　飯後一根…小心肥油囤積

比利時防疫新政策：2人同行購物不限時　拯救商店街經濟

快訊／震撼彈！「阿根廷球王」梅西宣布離開巴塞隆納

以黎邊境傳安全事件！30發照明彈升空　多顆砲彈落入黎巴嫩邊境

王永慶么子拋「強勢回歸」震撼彈！激動9字強調責任　知情人士吐槽：不符制度

中橫桶屍案5年後再曝靈異巧合！　乩童神回「嘉義城隍」拜完7天破案

驚悚！桃園熱褲女「助跑追車」　下秒掛車窗慘被拖行...畫面曝光

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

時力錄音檔氣走曾玟學　黃國昌深夜回應了

選總統小英會很剉？黃國昌8點回應

黃國昌：從未在公開場合對曾玟學攻擊排斥

時力傳人頭黨員　黃捷妹自爆「被投票」

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

罷捷連署缺件173份！最新進度笑了

蔣萬安爆「藉口修電腦」進政大女宿　戀情結果曝光

她賭200萬駁綠網軍　怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

AIT狂PO照宣示　台美合作比以前更為強勁

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統

蔡英文揭露台灣經濟成長居四小龍之首關鍵

更多熱門

相關新聞

中共攻台？習近平為自己找麻煩？

中共攻台？習近平為自己找麻煩？

「兩岸會不會發生戰爭」？這是最近台灣內部重大爭議的政治話題與新聞熱點，在馬英九基金會日前舉辦的「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安？」上，前國安會秘書長蘇起表示，台灣深陷3大「不安全根源」，包括美國對台灣心有餘而力不足、中共蓄勢待發、台灣外鬥內也鬥

黃國昌：從未在公開場合對曾玟學攻擊排斥

黃國昌：從未在公開場合對曾玟學攻擊排斥

時力傳人頭黨員　黃捷妹自爆「被投票」

時力傳人頭黨員　黃捷妹自爆「被投票」

時力錄音檔氣走曾玟學　黃國昌深夜回應了

時力錄音檔氣走曾玟學　黃國昌深夜回應了

蔡英文揭露台灣經濟成長居四小龍之首關鍵

蔡英文揭露台灣經濟成長居四小龍之首關鍵

關鍵字：

時代力量黃國昌蔡英文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

全台最大「我家牛排」在中和

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

巴威颱風尾發威「全台連下3天」防致災！7縣市豪大雨特報

李佳薇進代銷公司當上班族：2020是艱辛的

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

甜美女警壁咚霸氣告白　萬人讚爆跪求IG

快訊／7縣市豪大雨！大雷雨襲台南、高雄一級淹水警戒

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面