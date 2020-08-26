時力錄音檔風波氣走曾玟學　黃國昌深夜回應：我全部承擔

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量近日爆發錄音檔風波，掀起苗栗縣議員曾玟學與前時代力量立委黃國昌間的軒然大波，也讓曾玟學也在23日深夜正式宣布退黨，據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。對此，黃國昌25日深夜在臉書表示，他真的很難過，「希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔」。

時代力量23日爆發錄音檔風波，根據流出的錄音檔內容，除了有黃國昌批評曾玟學的言論，黃國昌也曾經口而出「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」等言論。

對此，黃國昌25日深夜表示，他向來的堅持就是就事論事，有多少證據說多少話，他不會對任何人做任何指控，但此時此刻，只有失望與難過。

▲苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌說，無論外面如何風風雨雨，自己向來的選擇，就是不希望將內部的歧見與情緒外部化，因為這些黨內的紛擾，對台灣社會而言，毫無具生產性的意義。時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾。

黃國昌指出，基於相同的理由，針對私下在信任的夥伴間試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，被私下錄音，而後遭外部惡意剪輯，以及曾玟學退黨的風波，他本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到自己為止，唯一的理由就是不希望因為外力的挑撥，而加深黨進一步的分裂。

黃國昌說，然而這樣的選擇，卻似乎造成支持者的困惑與誤會，因此他將針對這段時間以來大家的指教與疑問，用錄製影片的方式回答清楚。

黃國昌強調，他真的很難過，「希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔」，時代力量雖然未能讓大家滿意，但自己真的已毫無保留地盡心盡力。黃國昌也說，對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。

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