　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

繼青埔國中多功能活動中心啟用　鄭文燦：再爭取設置圖書館

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心

▲青埔國中多功能活動中心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日抵青埔國中，視察該校甫竣工的活動中心增建工程指出，市府投入總經費1億5,157萬元，以國際雙語、環保綠能、社區共享等理念，打造全新的多功能活動中心，讓師生有更優質的教學與學習環境。此外，市府也將積極爭取教育部經費，支持青埔國中設置圖書館。

▲鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心

▲▼鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心。（圖／市府提供）

▲鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心

鄭文燦市長指出，該項工程為地下1層及地上3層的建築物，總樓地板面積約4,328平方公尺（1,312坪），地上1層規劃為圖書教室及階梯視聽教室，地上2、3層則為挑高空間，統整規劃為室內大型活動空間，約可容納1,200人，綜合球場可安排成1座籃球場或4座羽球場或2座排球場，地下室則規劃為汽機車停車場、防空避難室及消防機械室等附屬空間，希望打造多元化的教學空間，也可成為附近居民活動聚會的處所。

▲鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心

鄭市長肯定青埔國中校務發展良好，市府除編列經費外，也將積極爭取教育部經費，支持青埔國中設置圖書館。工務局長賴宇亭指出，本案設計配合整體校園的動線，以廊道及風雨走廊串聯各棟建築，為了與原有校園建築風格相互呼應，屋頂採弧形曲線鋼構造，外覆金屬鋼浪板設計，為達到減振及隔音效果，二樓球場地坪採用雙層樓板設計，並設置吸音天花板及樓層淨高約8米的空間設計，以符合運動功能及隔音需求，提供優質悠閒的學習環境，建立國際性指標校園。

包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、徐景文、彭俊豪、市府工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、教育局主秘賴銀奎、中壢區長鄭詩鈿、青埔國中校長林挺世等均一同視察。

·用過都說好，回購率超高

ET快訊
特斯拉沒電拋錨「找路人要汽油」　後車廂打開...全場傻眼
遺體清洗中「眼睛突睜開」！　12歲女孩復活嚇歪家人
獨／孫安佐失聯中！「手搖店沒老闆」　店員曝現況
35元豆花買3碗！人妻一算「怎會是105」打臉老公　老闆呆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步　 陳亭妃催促水利署與市府進度

繼青埔國中多功能活動中心啟用　鄭文燦：再爭取設置圖書館

給一條好走的路　賴惠員邀營建署改善廟宇周邊人行空間

埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

鑽研大數據科技人權立法　新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

新北限量版「幸福心型柚」　七夕浪漫幸福又甜蜜表心意

彰化縣再花216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應

新北市立圖書館導入智慧選書系統　讓孩子「Smart Reading慧讀，會讀」

竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步　 陳亭妃催促水利署與市府進度

繼青埔國中多功能活動中心啟用　鄭文燦：再爭取設置圖書館

給一條好走的路　賴惠員邀營建署改善廟宇周邊人行空間

埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

鑽研大數據科技人權立法　新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

新北限量版「幸福心型柚」　七夕浪漫幸福又甜蜜表心意

彰化縣再花216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應

新北市立圖書館導入智慧選書系統　讓孩子「Smart Reading慧讀，會讀」

竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

7-11特設「新北嚴選專區」！免出遠門也能買到「名店商品」　手刀預購中

《新說唱2020》爆節目黑幕！　選手揭背後真相：我被剪成壞人

蔡阿嘎報喜「家裡終於出現妹妹」！　溫馨陪產：桃貴跟波能都要變妹控了

破損電話、名錶珠寶都賣　富藝斯「一站式」網拍招新客

孫安佐不一定關10年　有人製作爆裂物「也是未遂」獲2次減刑輕判1年10月

韓國瑜2022下一步去哪？王浩宇神解析「除非他退出政壇，唯一選擇是這」

川普女婿：應增加阿聯「得到F-35的可能性」　最大反對者顯然是伊朗

高蛋白不用一直喝！營養師曝「運動員提升表現」關鍵…初學者必看

飯店千金親揭20年前霸凌創傷：又打又勒，11個月遭持續虐待

快訊／高雄驚傳工廠火警！1員工雙手、臉、背部「38%燒燙傷」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

三重爸8樓爬窗摔死！鄰驚見2隻腳在外面

彰化縣再花216萬檢驗抗體　衛生局緊急回應

彰化萬人血清檢測　報告突然喊卡

福海宮要搬遷？廟方：「神的旨意」

野柳公園傳涼亭搖晃！遊客衝上拍照

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

豔紅鹿子百合來訪平溪紫東社區

林右昌、鄭文燦攜手推廣安心旅遊

埔里男持刀殺老友後自殘釀1死1重傷

「小金門南山無頭連」傳說...新兵最怕「金馬獎 」

更多熱門

相關新聞

《戀夏500日》好萊塢男星臉書被「台灣美照」狂蓋樓

《戀夏500日》好萊塢男星臉書被「台灣美照」狂蓋樓

演出知名電影《戀夏500日》走紅的好萊塢明星喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt），日前稱讚台灣的防疫工作外，又PO文徵集台灣美照。此文一出，馬上吸引眾多網友分享「台灣美照」狂蓋樓，而桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安也跨海到對方臉書留言，推薦桃園與屏東的絕景；文化總會也搬出日前才剛獲得德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）的光雕總統府，希望能獲得對方的青睞。

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

林右昌、鄭文燦攜手推廣安心旅遊

林右昌、鄭文燦攜手推廣安心旅遊

影／逆子弒母案逆轉判無罪　鄭文燦：高院判決不符社會認知

影／逆子弒母案逆轉判無罪　鄭文燦：高院判決不符社會認知

24日起八大場所需配戴口罩　鄭文燦：將稽查

24日起八大場所需配戴口罩　鄭文燦：將稽查

關鍵字：

鄭文燦青埔國中多功能活動中心

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

獨家／孫安佐「只有兩條路可選」

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面