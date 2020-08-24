繼青埔國中多功能活動中心啟用　鄭文燦：再爭取設置圖書館

▲青埔國中多功能活動中心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日抵青埔國中，視察該校甫竣工的活動中心增建工程指出，市府投入總經費1億5,157萬元，以國際雙語、環保綠能、社區共享等理念，打造全新的多功能活動中心，讓師生有更優質的教學與學習環境。此外，市府也將積極爭取教育部經費，支持青埔國中設置圖書館。

▲▼鄭文燦視察青埔國中多功能活動中心。（圖／市府提供）

鄭文燦市長指出，該項工程為地下1層及地上3層的建築物，總樓地板面積約4,328平方公尺（1,312坪），地上1層規劃為圖書教室及階梯視聽教室，地上2、3層則為挑高空間，統整規劃為室內大型活動空間，約可容納1,200人，綜合球場可安排成1座籃球場或4座羽球場或2座排球場，地下室則規劃為汽機車停車場、防空避難室及消防機械室等附屬空間，希望打造多元化的教學空間，也可成為附近居民活動聚會的處所。

鄭市長肯定青埔國中校務發展良好，市府除編列經費外，也將積極爭取教育部經費，支持青埔國中設置圖書館。工務局長賴宇亭指出，本案設計配合整體校園的動線，以廊道及風雨走廊串聯各棟建築，為了與原有校園建築風格相互呼應，屋頂採弧形曲線鋼構造，外覆金屬鋼浪板設計，為達到減振及隔音效果，二樓球場地坪採用雙層樓板設計，並設置吸音天花板及樓層淨高約8米的空間設計，以符合運動功能及隔音需求，提供優質悠閒的學習環境，建立國際性指標校園。

包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、徐景文、彭俊豪、市府工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、教育局主秘賴銀奎、中壢區長鄭詩鈿、青埔國中校長林挺世等均一同視察。

·用過都說好，回購率超高