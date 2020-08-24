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《戀夏500日》好萊塢男星臉書求「台灣美照」　鄭文燦、潘孟安跨海貼圖推薦絕景

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▲▼好萊塢男星喬瑟夫在臉書徵求台灣美照，吸引縣市首長留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

▲好萊塢男星喬瑟夫在臉書徵求台灣美照，吸引縣市首長留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

記者陶本和／台北報導

演出知名電影《戀夏500日》走紅的好萊塢明星喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt），日前稱讚台灣的防疫工作外，又PO文徵集台灣美照。此文一出，馬上吸引眾多網友分享「台灣美照」狂蓋樓，而桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安也跨海到對方臉書留言，推薦桃園與屏東的絕景；文化總會也搬出日前才剛獲得德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）的光雕總統府，希望能獲得對方的青睞。

喬瑟夫24日透過臉書發文，點名台灣指出，自己正在推動新計畫，尋找台灣的照片，他邀請大家翻找自己的相簿，不限任何縣市、地點，找到最棒的一張，上傳到他附上的網址中；而他的貼文附圖，則是2016年時，台灣在桃園舉辦的第27屆燈會。

正是因為此篇貼文，吸引許多網友上去留言，分享自己在台灣的美照，不過在萬綠叢中，網友驚見一名大咖市長，正是桃園市長鄭文燦。他也跟著大家分享一張石門水庫的照片，他說這裡的湖景被群山繚繞，也有特色涼亭，邀請喬瑟夫一起探索自然與文化。

▼好萊塢男星徵求台灣美照，吸引桃園市長鄭文燦留言，分享石門水庫美照。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

▲▼好萊塢男星徵求台灣美照，吸引桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市捷運局、中華文化總會留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

除此之外，屏東縣長潘孟安也參一腳，分享台灣最南端的縣市「屏東」，強調如果沒有造訪過屏東，就不代表有來過台灣；而中華文化總會也留言，分享2020年甫獲得國際德國紅點設計大獎殊榮的總統府光雕秀。

▼好萊塢男星徵求台灣美照，屏東縣長潘孟安也留言介紹屏東；而文化總會也留言，介紹日前剛獲得德國紅點設計大獎的光雕總統府。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

▲▼好萊塢男星徵求台灣美照，吸引桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市捷運局、中華文化總會留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）▲▼好萊塢男星徵求台灣美照，吸引桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市捷運局、中華文化總會留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

▼好萊塢男星徵求台灣美照，高雄捷運則分享高雄的85大樓、美麗島捷運站。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

▲▼好萊塢男星徵求台灣美照，吸引桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市捷運局、中華文化總會留言。（圖／Joseph Gordon-Levitt臉書）

 

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