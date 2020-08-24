「離岸風電」威脅桃園機場飛安　恐遭駁回籌設許可！鄭文燦回應了

▲離岸風力計畫衝擊桃機飛安，經濟部可能駁回籌設許可。（資料照／記者陳弘修攝）



文／中央社

桃園市長鄭文燦今天接受媒體聯訪時，針對「桃園離岸風力發電廠興建計畫」恐因衝擊桃園機場飛安，遭經濟部能源局駁回籌設許可，他表示，綠能跟飛安一樣重要，「飛安不能打折扣」。

有媒體報導，麗威風力發電公司提出的「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，要在觀音外海蓋上百支離岸風機，3年前已通過環評，但衝擊桃園機場飛安，民航局連續3年表態「不宜設置」，經濟部能源局22日表示，「最快9月會駁回籌設許可」，可能成為國內第一個通過環評卻被駁回的離岸風電案。

桃園市長鄭文燦今天上午至竹圍漁港參加109年綠色消費樂購季暨航空噪音防制宣導活動，會後接受媒體聯訪。

媒體詢問鄭文燦對此議題的看法，他表示，綠能跟飛安一樣重要，「飛安當然不能打折扣」，經濟部在劃設風場、環保署在環評審查時，就應該把飛安納進來，現在遇到了爭議就應該釐清。

鄭文燦表示，風電是再生能源條例制定以後，要到達20%的重要政策，是由整個國家來推動，「風場要經過審查，環評也要經過審查」，前面兩個階段通過了，現在這個籌設的階段才遇到問題，將來應該在風場劃設或環評審查的時候，就應該把飛安或其他的問題考慮進來。

▼離岸風電籌設恐遭駁回，鄭文燦：飛安不能打折扣。（圖／桃園市府提供）

