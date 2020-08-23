▲ 林右昌、鄭文燦攜手推廣「安心旅遊」，歡迎大家「作伙來基桃」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接後疫情時代，基隆市與桃園市共推安心旅遊，基隆市長林右昌23日邀請桃園市長鄭文燦率領桃園市府團隊，來到和平島公園欣賞山海美景，兩人更以基隆嶼為背景合力比出愛心手勢，提前祝賀七夕情人節，也象徵「同心協力」之意，林右昌也教鄭市長擺出童軍「和平鴿」手勢，共同表示將要串連和平島到大溪和平老街，歡迎大家「作伙來基桃」。

在市府觀光及城市行銷處的安排之下，兩位市長首先在和平島公園雷達站咖啡樓頂平台，飽覽從野柳岬、基隆嶼到鼻頭角的無敵海景，在兩人互贈禮品特產之後，林市長又陪著鄭市長沿著公園的環山步道，一路走到公園的天使向海步道、遊客中心，欣賞宛如上天親手雕刻傑作的奇特地質景觀。

▲ 林右昌、鄭文燦攜手推廣「安心旅遊」。

鄭文燦說，為了振興疫後的經濟，他與右昌市長想到大溪和平老街vs.基隆和平島，雙雙旅遊來加成，基隆和平島有歷史有文化，他認為台灣人一生都應該要來走一趟，可以北眺海洋，是台灣歷史的重要起點，又有豐富的生態，確實是國旅的新亮點，還有基隆廟口小吃、港區旅遊、正在進行的中元祭等。

鄭文燦還說，大溪和平老街是河港，與基隆的海港有異曲同工之妙，基隆最近推動郵輪跳島旅遊掀起熱潮，桃園機場也正在推動「類出國」，都是在國旅期間的促銷，希望桃園與基隆攜手合作，一起帶動兩地的旅遊；他也認為基隆有很好的條件，這幾年來更是有很大變化，從港區到市區都完全不一樣了。

林右昌指出，防疫期間的安心旅遊需要發揮創意，他與鄭市長把基隆和平島跟大溪和平老街景點串接起來，鼓勵基隆市民到桃園旅遊，最近就有15批里鄰長參訪活動，都選擇到大溪和平老街去，他自己是就讀景觀系跟城鄉所，過去就對古蹟跟老街情有獨鍾，能夠到大溪老街走走看看，領略人文風情，是國旅觀光旅遊的最佳選擇。

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