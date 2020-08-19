桃市24日起八大場所加強稽查配戴口罩　鄭文燦：落實高標準防疫

▲桃園市長鄭文燦19日住持防疫專案會議時指出，配合中央流行疫情指揮中心規定，24日起進出八大場所將依規定配戴口罩，衛生局將加強稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園市長鄭文燦19日主持防疫專案會議時表示，根據中央流行疫情指揮中心規定，桃市從24日起，出入醫療照顧機構、大眾運輸、室內空間與人潮擁擠地方等八大場所，依規定需配戴口罩，市府衛生局將加強稽查，如有輔導後仍不遵行者，將視情節予以開罰，另外也請秘書處等相關單位落實市府洽公實名制相關規定。

衛生局長王文彥在市政會議報告最新疫情，全球確診數共計2187萬3310例，死亡病例77萬4804例，全球致死率約3.54%，台灣累計486例確診，桃園市確診59例，居家隔離人數目前列管中有8人。

▲市府衛生局自24日起將加強稽查配戴口罩，市府各局處聽取衛生局報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，依照中央流行疫情指揮中心規定，出入八大場所需配戴口罩，衛生局24日起將加強稽查；有關登革熱防治與消毒工作，請環保局、衛生局通力合作，進行全市各里消毒與周邊病媒孳生源清理作業，另外，因9月開學在即，請進行各國中小學校園消毒作業，全面管控病媒蚊指數。

鄭文燦強調，桃園市居家檢疫最新有2556人，目前已成為常態性業務，至於日前越南傳出有國人入境確診案例，若確診人員曾在桃園就需配合做疫情調查，原則比照上次泰籍移工確診辦理，地方做好疫情調查與隔離工作，避免社區出現無症狀感染者，成為本土感染源風險。

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