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桃園驚世孽子弒母案逆轉無罪　鄭文燦：高院判決南轅北轍

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▲台灣高院判處桃園市男子梁崇銘弒母案逆轉改判無罪，市長鄭文燦20日表示，高院判決並不符合社會大眾認知，但市府會找適當醫療單位做鑑定與後續處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園驚世孽子弒母案逆轉改判無罪，市長鄭文燦20日表示，高院判決不符合社會大眾認知，南轅北轍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對高院將桃園市梁姓男子弒母案從一審無期徒刑逆轉改判無罪，並責付桃園市政府衛生局做後續處理，市長鄭文燦表示，高院判決並不符合社會大眾的認知，市府會將梁男接到精神科療養院做專業評估後，再決定後續適當的處置方式。

鄭文燦下午受訪指出，高院判決並不符合社會大眾的認知，這與之前嘉義鐵路警察被乘客砍死案判決，都是兩次判決差異實在太大，我想社會大眾是不容易接受。

鄭文燦認為，如果需要市政府衛生局來協助的話，我們會到高院（接梁男），接到適當的醫療衛生單位來做鑑定，再來確定相關需要做的後續處置。

媒體提問，目前有可能讓個案回到桃園居家住所，會不會引起民眾恐慌？鄭文燦強調，個案應該要做強制診療，但前面的判決所依據的基礎，事實上是要經過精神科的醫院來做專業的評估，我們會把他送到精神科療養院來做專業評估後再決定適當的處置方式。

鄭文燦強調，兩次判決是完全南轅北轍，這個判決並不符合社會大眾認知，屬於我們可以做的部分，我們會配合精神專科醫院、療養機構做最好的專業評估，包括病人的知覺、意識的狀態，這個是要做評估的。

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