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最歪樓廣告！宅男女神「雙管齊下」手指往下劃　螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛了

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▲張景嵐拍攝的這則廣告觀看人數超高。（圖／翻攝自YouTube／每朝健康,祝大家天天都健康!）

▲張景嵐拍攝的這則廣告擁有超高的觀看人數。（圖／翻攝自YouTube／每朝健康,祝大家天天都健康!）

記者曾筠淇／綜合報導

去（2019）年6月中旬，奪下「2014新宅男女神」冠軍的張景嵐曾拍攝「每朝雙纖綠茶」的廣告，民眾的視線只要隨著她細長的指尖往下看，眼球立刻就會被她傲人的螞蟻腰給吸住，而這則影片的觀看次數甚至突破145萬，相當驚人。因此就有樂於欣賞美色的網友發文詢問，「有比張景嵐每朝綠茶更性感的廣告嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「有比張景嵐每朝綠茶更性感的廣告嗎」為題發文，這則由張景嵐代言的廣告共有145.7萬餘人觀看過，數目相當可觀；原PO表示，雖然有不少人覺得看這類廣告非常浪費時間，但也有不少人在影片底下留了不少「兒童不宜」的言論，全都被性感女神給迷住。

請繼續往下閱讀...

▲張景嵐「嵐色花漾張景嵐寫真書」記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張景嵐在2014年被封為宅男女神。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO分享影片後，也詢問其他人，「有比張景嵐每朝綠茶更性感的廣告嗎？」不少網友都識趣的留言回應，「殺很大啊」、「甩油篇也很讚啊」、「舒子晨的沐浴乳廣告」、「綾瀨遙，寶礦力水得廣告」、「曾之喬的內衣廣告也不錯」。

據悉，這則僅15秒的「每朝雙纖綠茶餐廳篇」廣告自2019年6月發出，目前已累計145.7萬餘人觀看，榮登Youtube頻道「每朝健康,祝大家天天都健康!」最高點閱的影片。張景嵐在0分07秒處說出了「雙管齊下」的經典台詞，不少人的目光都跟著她纖細的手指，一路往下看到性感的小蠻腰，而大票粉絲也再度戀愛。

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