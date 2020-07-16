眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

記者曾筠淇／綜合報導

在後疫情時代，口罩不僅是防疫商品，更是不少人拿來展現時尚的最佳配件，而日本人竟也腦洞大開，推出了「在地熱門美食」的造型款口罩，與「起霧」的眼鏡一起搭配更好看。從照片中可以見得，「半碗拉麵」口罩立體感十足，蔥花、叉燒肉片、筍子一應俱全，鮮豔的紅碗也能立刻吸引旁人目光，非常特別。

日本一名網友日前在推特帳號「@iine_piroshiki」上發文表示，「眼鏡越混濁，拉麵看起來越熱」，這是一款「為了戴眼鏡的人」所設計的口罩。從畫面中可以見得，口罩是以日本在地美食「拉麵」來設計的，這半碗拉麵有著滿滿餡料，蔥花、魚板、叉燒肉片、筍子、麵條全都沒有少。

▲一戴上口罩，眼鏡族的眼前立刻霧茫茫。（圖／記者周亭瑋攝）

許多「眼鏡族」戴上口罩後，眼前往往會因起霧而看不清楚，這款「半碗拉麵」口罩正看中這點，由於民眾在吃熱呼呼的拉麵時，眼鏡同樣也會因熱氣起霧，所以當眼鏡族戴上這款口罩時，完全不突兀，而且還讓拉麵更逼真、可口。

許多網友看到這項創意設計後，紛紛留言表示，「美國人需要漢堡口罩」、「哈哈哈看起來好好吃」、「他一直在吃盛裝拉麵的碗」、「這想法太棒了」、「天哪！他的眼鏡都霧霧的」、「哪裡可以買到啊」、「我喜歡這副充滿霧氣的眼鏡」。