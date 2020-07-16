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兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

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▲兒子居然以「香屁」攻擊媽媽。（圖／經網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲兒子居然以「香屁」攻擊媽媽。（圖／經網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友時常會做出一些無厘頭的事情，明明家長從沒有這麼教過，卻會「無師自通」。一名網友日前發文表示，前幾天在幫兒子洗澡時，因為對方嚷著「屁股痛」，因此她便撥開兩側，仔細檢查是否紅腫，想不到確認沒問題後，隨即竟立刻遭到兒子的「連環屁」攻擊，讓她相當傻眼。

這名已為人母的網友日前在「爆怨公社」上發文表示，前幾天在幫兒子洗澡時，因為對方的手不斷摸向自己的屁屁，還一直嚷著肛門口很痛，因此她便朝著兒子手指的方向查看。原PO請兒子站起來後，便將頭靠近對方屁股，並且以雙手撥開兩片屁屁，檢查內部是否紅腫。

請繼續往下閱讀...

原PO檢查兒子屁股後，確定沒有大礙，接著竟就遭到對方以「連環屁+水屁」瞬間攻擊，因此她無奈斥責，「你怎麼可以對媽媽放屁，媽媽在幫你看屁股欸」。兒子被媽媽詢問後，露出尷尬的微笑稱，是「香屁」。

原PO補充道，兒子目前年僅3歲，明明爸爸也沒有提過任何與「香屁」和「屁」相關的形容，想不到孩子竟亂套用形容詞，可以說是「無師自通」。

不少網友看到貼文後，紛紛爆笑表示，「太可愛了」、「放完就真的屁股痛了」、「一定是爸爸用心的指導」、「沒事沒事，響屁不臭」、「兩巴掌給他拍下去就會真的屁股痛痛了」、「屁股突然鬆了一下」、「滿滿的套路」、「只能對自己說『自己生的』」、「看來是屁股癢了」。

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