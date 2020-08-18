「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

▲30歲後的下班生活是什麼樣子，有鄉民寫實還原，惹哭眾人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

30歲對許多人來說是人生的分水嶺，可能學生時期大家出身都差不多的同學朋友們，到了這個年紀慢慢成家立業，但是也是有人到了30歲之後還是維持單身，就讓網友在PTT八卦板上問卦，30歲後單身的下班生活是什麼樣子，引發許多網友的討論。其中有一位網友以十分寫實的方式回應，造成許多人的共鳴。

原PO回應「30歲單身」下班生活指出，在下班時間塞在機車道，下雨又更痛苦，有龜速地三寶，公車又開得一個比一個快，附近有補習班小吃街又都一堆臨停 只能騎去快車道，然後又被叭。（本文獲當事人授權提供）

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▲30歲之後還是單身，外帶還是內用全都看心情，也沒什麼心情享受美食。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



越多人排的店，越不想去吃，寧願吃沒那麼好吃的，也不願去吃好吃但是需要排隊的，外帶或是內用基本上很看心情，有時候想邊看電視邊吃晚餐就外帶，有時懶得要丟垃圾就直接內用。

買完或是吃完後，騎車回家打開信箱，看有沒有要繳費的單子又來了，手機費、網路費、水費、電費、瓦斯費、信用卡費、保險費、管理費之類的。

整理一下放在鞋櫃，明天出門順便繳，衣服拿去洗順便洗個澡，換回居家服，看看youtube，看看《關鍵時刻》，逛逛八卦板，打開steam或是網站 看看有啥特價的遊戲，其實根本也不想玩，也不知道有沒有時間玩，可是就是直接買了，打開手遊，把體力耗一耗關掉。

打開youtube放著新聞台，其實也不是想看新聞，就只是想要有個人聲也沒在看、也沒在聽，滑手機，看網站，有啥動畫或是在追的劇就看一下，「你要是問我說剛剛看了甚麼東西，我可以說出劇名，可是裡面演甚麼，完全沒印象了。」

▲30歲單身回到家，開著YouTube也只是想要背景有個人聲。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



如果有加班的話，回家之後看信箱的有啥要繳的費用，然後直接拿去小七繳，看有沒有便當，沒有便當就買個泡麵，順便買個麵包吐司跟咖啡當明天早餐，弄一弄、休息一下，差不多晚上10點半躺在床上準備睡覺，想著明天需要辦的事情，想著最近可能會有的費用，想著媽的摩托車好像有異音了，想著同事似乎過的不錯想著上司感覺很爽，想著想著……。

想著似乎很久沒有回去看家人了，想著自己買的遊戲好像越來越多，結果根本連玩都沒玩，想著前幾天刷臉書看到以前喜歡的女生在高調曬恩愛瘋狂打卡，想著自己完全沒資產要這樣混多久，想著是不是一生就這樣了，想著想著，就醒來了，繼續騎著車去上班，然後下班。

網友在推文中回應表示，「太慘了吧」、「你為什麼要描寫我的人生」、「這篇看到後來，笑著笑著就哭了」、「這種生活，老了以後怎麼辦，自己死在家裡發臭都沒人知道吧」、「謝謝這篇文，分享著你我日復一日的寂寞」、「不是單身的說以後會懷念這種生活，不要再騙了，真給你選你不可能會想選這種生活的」。

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