　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲30歲後的下班生活是什麼樣子，有鄉民寫實還原，惹哭眾人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

30歲對許多人來說是人生的分水嶺，可能學生時期大家出身都差不多的同學朋友們，到了這個年紀慢慢成家立業，但是也是有人到了30歲之後還是維持單身，就讓網友在PTT八卦板上問卦，30歲後單身的下班生活是什麼樣子，引發許多網友的討論。其中有一位網友以十分寫實的方式回應，造成許多人的共鳴。

原PO回應「30歲單身」下班生活指出，在下班時間塞在機車道，下雨又更痛苦，有龜速地三寶，公車又開得一個比一個快，附近有補習班小吃街又都一堆臨停 只能騎去快車道，然後又被叭。（本文獲當事人授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲30歲之後還是單身，外帶還是內用全都看心情，也沒什麼心情享受美食。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

越多人排的店，越不想去吃，寧願吃沒那麼好吃的，也不願去吃好吃但是需要排隊的，外帶或是內用基本上很看心情，有時候想邊看電視邊吃晚餐就外帶，有時懶得要丟垃圾就直接內用。

買完或是吃完後，騎車回家打開信箱，看有沒有要繳費的單子又來了，手機費、網路費、水費、電費、瓦斯費、信用卡費、保險費、管理費之類的。

整理一下放在鞋櫃，明天出門順便繳，衣服拿去洗順便洗個澡，換回居家服，看看youtube，看看《關鍵時刻》，逛逛八卦板，打開steam或是網站 看看有啥特價的遊戲，其實根本也不想玩，也不知道有沒有時間玩，可是就是直接買了，打開手遊，把體力耗一耗關掉。

打開youtube放著新聞台，其實也不是想看新聞，就只是想要有個人聲也沒在看、也沒在聽，滑手機，看網站，有啥動畫或是在追的劇就看一下，「你要是問我說剛剛看了甚麼東西，我可以說出劇名，可是裡面演甚麼，完全沒印象了。」

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯 魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲30歲單身回到家，開著YouTube也只是想要背景有個人聲。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

如果有加班的話，回家之後看信箱的有啥要繳的費用，然後直接拿去小七繳，看有沒有便當，沒有便當就買個泡麵，順便買個麵包吐司跟咖啡當明天早餐，弄一弄、休息一下，差不多晚上10點半躺在床上準備睡覺，想著明天需要辦的事情，想著最近可能會有的費用，想著媽的摩托車好像有異音了，想著同事似乎過的不錯想著上司感覺很爽，想著想著……。

想著似乎很久沒有回去看家人了，想著自己買的遊戲好像越來越多，結果根本連玩都沒玩，想著前幾天刷臉書看到以前喜歡的女生在高調曬恩愛瘋狂打卡，想著自己完全沒資產要這樣混多久，想著是不是一生就這樣了，想著想著，就醒來了，繼續騎著車去上班，然後下班。

網友在推文中回應表示，「太慘了吧」、「你為什麼要描寫我的人生」、「這篇看到後來，笑著笑著就哭了」、「這種生活，老了以後怎麼辦，自己死在家裡發臭都沒人知道吧」、「謝謝這篇文，分享著你我日復一日的寂寞」、「不是單身的說以後會懷念這種生活，不要再騙了，真給你選你不可能會想選這種生活的」。

►一晚只要594元！台中、台南9特色旅店任選

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
2020下半年4星座有出軌危機！TOP1小心愛情騙子
YouTuber剝皮寮拍應召女爆衝突！　短裙妹辣曬深V攬客
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

雙北捷運借廁所「攏敢款」　索「臨時通行票」15分鐘內同站進出

快訊／熱帶低壓生成了！將增強「7號颱風」路徑出爐　午後大雨猛灌

10多歲少年美國返台確診　重症醫揭「2點不尋常」

「鉛」連中藥　諮詢藥師用藥更安全

【英語多益通】台美簽備忘錄，英文不用memo？

全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

機車為何要發明側柱？網曝「3解答」超貼心　他反打臉：中柱才是額外裝的

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

方便？高雄大媽「整袋垃圾」亂丟　放別人門口抬頭瞄一眼：沒事吧

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

雙北捷運借廁所「攏敢款」　索「臨時通行票」15分鐘內同站進出

快訊／熱帶低壓生成了！將增強「7號颱風」路徑出爐　午後大雨猛灌

10多歲少年美國返台確診　重症醫揭「2點不尋常」

「鉛」連中藥　諮詢藥師用藥更安全

【英語多益通】台美簽備忘錄，英文不用memo？

全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

機車為何要發明側柱？網曝「3解答」超貼心　他反打臉：中柱才是額外裝的

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

加州死亡谷「54.4度」熱爆！　地球100年來最高溫紀錄

新北女「後座抱嬰」被檢舉！收罰單崩潰：以後怎出門…萬人怒爆：太誇張

19歲準男大生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪

白俄羅斯總統承諾先「全民公投修憲」　再重新舉行大選

男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

大眼正妹現身夾娃娃機店！　一轉身…是「野生大咖女神」

避免戰爭！《環時》：台海地區中、美、台都應遵守「不開第一槍」

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

賓士300哥慘遭報復！車窗玻璃爆裂照瘋傳

成功瘦身！「鶯歌、八德路牌」小巧亮相

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價

全聯19年前塑膠袋！獎品見「黃金1公斤」

男大生要媽陪住校舍　結局逆轉開嗆

唐伯虎點秋香 槍頭是它拆掉的

更多熱門

相關新聞

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

不少騎士停摩托車時，都會遇到隔壁車輛「不立中柱」的情況，導致原先寬敞的停車格瞬間變得窄小。一名苦主就發文表示，立中柱明明相對平穩，而且也能給其他騎士一個方便，為什麼非要立側柱不可？「機車為何要發明側柱？有掛（卦）嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

入住三禮拜「電錶跳200度」網曝真相

入住三禮拜「電錶跳200度」網曝真相

最歪樓廣告！女神螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛

最歪樓廣告！女神螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛

他驚麥當勞可以加價購！網笑：你那邊還來得及

他驚麥當勞可以加價購！網笑：你那邊還來得及

一週給多少零用錢？網：太少反而省早餐錢

一週給多少零用錢？網：太少反而省早餐錢

關鍵字：

30歲單身下班PTT八卦

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

4星座有出軌危機！天蠍小心愛情騙子

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

更多

最夯影音

更多
小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面