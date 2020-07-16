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老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

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▲便當,飯菜,滷蛋,香腸。（圖／記者謝承恩攝）

▲原PO遇到只願付40元買便當的客人。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

開店做生意久了以後，難免會遇到一些奇葩事蹟，令人哭笑不得，這名網友日前就表示，她在開店時，遇到2名讓她既傻眼又好笑的顧客。其中一名顧客要求將「菜單本」整本帶回家，就只是為了怕回家填單時，因為寫錯而不夠用；另名顧客則是不斷要求調整菜色，為的就是自己只想「付40元」飽餐一頓。

這名網友開了一家賣便當的小吃店，日前發生了一些令她相當傻眼的事，因此便在「爆怨公社」上發文表示，「實則在抱怨客人，但是事後覺得很好笑」。其中一名顧客到店後，便詢問是否能將菜單本整本帶回家，因為隔天要來買便當，所以想先回家寫，不料遭到原PO拒絕後，竟回說，「可是我想先拿一本回家啊！萬一寫錯我還可以改」。

請繼續往下閱讀...

原PO當時聽聞後，感到相當傻眼，最後只給對方5張單，苦笑稱「一本是要拿回家畫油畫嗎？要當便條紙的也不行」。不過令她哭笑不得的可不只這名顧客，另一名則是堅持只要花40元購買一個便當。

▲原PO開店遇到許多讓她相當傻眼的事情。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO開店遇到許多讓她相當傻眼的事情。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

有一名客人點了一個60元的菜飯後，詢問如果不放滷蛋，可否只收40元，想不到在遭原PO拒絕後，竟又堅持「我就只想付40元，而且我才要四樣菜跟飯而已，不要蛋啊，我為什麼不能只付40元」。原PO起初以為是客人錢帶不夠，建議對方購買隔壁自助餐或明天補足差額即可，想不到對方並不是錢不夠，就真的單純只是「想付40元」。

許多網友看到貼文後紛紛笑翻，「拿一本菜單到底是想怎樣啦」、「那個婆婆好盧喔」、「一顆蛋也不會賣到20啊」、「你跟她說可以算她美金40啦」、「為什麼妳那邊天兵天將那麼多」、「有些客人很喜歡玩這類型的遊戲」。

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