江啟臣想連任還有2顆絆腳石　高雄創最低得票紀錄成敗都是韓國瑜





▲國民黨主席江啟臣、高雄市長候選人李眉蓁、韓國瑜。（圖／實習記者方敬攝）

文／羅婉庭

高雄市長補選落幕，市長寶座被民進黨回收，國民黨在高雄這一仗成也韓國瑜敗也韓國瑜，選前之夜，暌違60多天的韓國瑜重新站上舞台，脫口的金句「鵝蛋說」雖然瞬間成為熱議話題，但卻無助於李眉蓁的選情，而這位越級打怪的候選人也創下了國民黨在高雄市長選舉得票史上的最低紀錄24萬8478票，比前立委黃昭順在2010年挑戰前市長陳菊時少了快7萬票。

被高雄市民罷免的韓國瑜，何時重返政壇，雖然會持續獲得關注，但對於目前仍留在國民黨內的國民黨主席江啟臣來說，陳其邁大敗李眉蓁40萬票，這樣的結果無疑是一拳重擊，因為李眉蓁是在他拍板決定所推出的人選。

回顧整場高雄補選，國民黨從找不到人參選、鎖定在地年輕世代，到最後推出李眉蓁，一直不斷有聲音質疑黨高層的識人能力，無論徵召李眉蓁到底不是經由韓國瑜推薦，還在地派系妥協後的決定，甚或是論文抄襲風波發生時，黨內都有砲管對準江啟臣，也讓接近江啟臣的人士覺得現在的主席要處理前主席吳敦義、韓國瑜所留下的這一句，簡直是內憂外患。

若把時間回到兩年前來看，當時，走非典型路線的韓國瑜在九合一縣市首長選舉期間，從南台灣刮起了超強「韓流」，最後襲捲全台、翻轉台灣藍綠版圖，堪稱「全黨靠一人」。但是，他上任市長後在市議會質詢屢屢凸槌，接見外賓遲到引國際笑話，直到他宣布參選總統那一刻，早已失去大半的支持者，短短一年之內，韓國瑜跌落神壇。

由於韓國瑜的出現，國民黨一度遭譏諷為「國瑜黨」，成也韓國瑜敗也韓國瑜，在聲勢高漲時重度依賴他，眼看時機不對立即切割。大選過後，國民黨青壯派反撲，希望重整旗鼓走回「正常」路線。

隨著吳敦義等人放下掌舵權，全面撤出黨中央，青壯派順利接班，雖然黨員說可以重新燃起了一絲希望，但江啟臣在全代會上宣布的改革方針、增修黨章等動作，能否對這個百年政黨產生任何化學變化，也牽動著他明年是否能繼續連任。

目前看來，可以跟江啟臣競爭黨主席的有兩個人，一是朱立倫，另一是韓國瑜。

韓國瑜在總統大選中慘敗，失去誠信與親共印象遭批是最大主因，朱立倫曾在江啟臣上任後立刻拋出警語，勸告國民黨「撕掉親中賣台的標籤」，拉近與社會、青年的距離，加上近來他也成立「朱立倫倡議」網站，不管是言論或動作，都被解讀針對韓國瑜、江啟臣，也難怪外界會持續將其視為準備蹲下再躍起。

至於韓國瑜，在當事人沒有正式宣布退出政壇前，還是有不少韓粉期待他重出江湖，可想而知的是，被形容成國民黨內丐幫幫主的他，未來的一舉一動仍是政壇關注焦點，當他再次崛起時，勢必又會掀起新浪潮。

事實上，國民黨34萬餘名黨員中，仍有一定比例的韓國瑜支持者，而這也正是江啟臣必須與韓國瑜維持恰到好處的距離的主要原因。

但在韓國瑜支持者中，又有高比例的年長者與黃復興黨員，這些黨員對於國民黨的改革，幾乎是提一項罵一項，在抗議場合中也總扮演著激進者的角色，透過激烈的手法傳達自己的聲音，成為國民黨年輕化、科技化、扁平化、社會化道路上的一大絆腳石，部分藍營民代也是如此。

以江啟臣勢的新兩岸論述為例，九二共識的廢存以什麼方式廢？或是以什麼方式存？符不符合主流民意？光是想要帶領國民黨轉型先踏出的這一步，過程中就得先被黨內圍剿一番。

即便如此，江啟臣跟國民黨的新生代們還是必須做出些改變，所以可以看到這幾個月來，國民黨在財務狀況改善的情況下，培育青年參政已列為未來著重的目標，台北市議員所辦之日知學塾以及革實院，皆透過多元化的課程，培訓出一批批優秀學員，未來有機會納入政壇，成為藍營生力軍。

除了透過產官學合作的課程培訓之外，國民黨在各領域議題的主張，也開始往貼近社會與青年，擺脫親中、保守的刻板印象的方向前進。

另外，在黨內組織改造上，江啟臣希望以扁平化決策模式改善中常委淪為橡皮圖章的方針，讓國民黨走向集體領導，由地方首長、國會成員及黨務系統組成的「決策委員平台」，就是希望快速反應議題，掌握民意脈動，兼顧各方意見。

對江啟臣來說，接下來的幾個月勢必更不輕鬆，如何調整路線，與黨內其他意見領袖充分合作，一掃長期以來山頭派系內鬥的陰霾，讓不同樣貌的國民黨重新獲得民眾信任。

想要連任黨主席的功課絕對不會少，打對手弊案或貪腐是一路，但萬一民進黨沒有出紕漏呢？特別是，國民黨當前所面臨的盤勢，除了國會少數的現實外，兩岸、外交等政經議題上的表現也難獲廣泛支持，江啟臣接下來要如何帶領國民黨重拾選民信心，9月6日登場的全代會將是他能否擺平黨內聲浪的另一個考驗。