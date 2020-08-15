「緊緊緊」陳其邁來了　政策魔人爆發科技魂挑戰才開始

▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝，下同）



文／陶本和

陳其邁的從政風格，在跟他共事過的同僚中，因為行事向來要求速度與進度，所以私下被取了個「緊緊緊」的外號。自認已升級為版的他，如今終於可以回到故鄉服務，雖然這場選戰結果的勝負早在民進黨的意料之中，但對這位新高雄市長而言，「緊緊緊」的挑戰才正要開始。

陳其邁深知，在前市長謝長廷、陳菊努力下，高雄終於掃除「鐵灰色工業城」塵灰，他內心是急切的，接下來不是只有路平、燈亮、水溝通這麼簡單，大家都在看，他要如何2年拼4年？如何更新城市軟體？如何讓科技魂爆發？

從高雄發展史來看，早在日本統治時代，日本人為軍事需要，興建「海軍第六燃料廠」；而在台灣光復之後，高雄在原本基礎上發展，進而成為中油高雄煉油總廠。在民國65年，政府推動十大建設下，高雄造船廠完成建廠，中船更是舉世聞名。接著，中鋼的建廠，造就高雄在造船工業、汽車工業、重機械工業的發展，高雄也就在這樣的歷史脈絡下，被認為是「鐵灰色的工業城」。

1998年，謝長廷以些微票數出任高雄市長，他拋出「海洋首都」的政見，著手興建捷運、整治愛河、前鎮河，改善長久以來困擾高雄人的自來水品質問題，也活化駁二舊碼頭倉庫、興建蓄洪池，解決淹水問題。

謝長廷進行洗刷工程，掃去長期覆蓋在城市的重工業塵煙。接著，陳菊上任，著手勾勒城市的輪廓，添上都市美學的色彩，她打通十全路、道路拓寬、興橋樑、整河川、建15座滯洪池，也打造凹子底森林公園、衛武營都會公園，以及國際級衛武營國家藝術文化中心，到成功主辦高雄世大運。

對於陳其邁來說，民進黨上下早知這場補選只是個過場，真正的挑戰在選後才要開始。陳其邁擔起這一重擔，城市要面對的挑戰，不是過去路平、燈亮、水溝通這麼簡單，而是如何更新內部軟體、軟件，解決長期人才流失、缺乏優質就業機會、產業轉型，注入都市靈魂、活力與精神的任務。

接下來的高雄，要走向國際之都，不是眷戀過去鐵灰色工業榮景，也不是走回崇尚農產品外銷的農業社會；在陳其邁心裡，港都的方向是無煙囪的科技都市。這也是為何他心心念念「橋頭科學園區」，要把科技廊道從南科延伸至路竹、橋頭、楠梓；他掛在嘴邊最多的是科技、科技，還是科技，好比農業要結合智慧科技，金融貿易要推動電商物流。

事實上，說陳其邁是「政策控」，太客氣了，他是「政策魔人」更為貼切，談到政策逢人就要叨念一番。他會在一個不搭嘎的場合、不搭嘎的話題間，突然蹦出科技產業、電商、口罩、資訊鏈結問題，讓你一頭霧水。

在高雄補選期間也例外，陳其邁見到幕僚、記者，開口閉口就是「橋頭科學園區」，著魔一般讓你揮之不去；但是，這也因為他的腦海裡，早有「科技智慧之都」的藍圖，且他的內心是急切的，就如他的口號標語「緊緊緊」。

總體而言，在高雄的歷史脈絡下，陳其邁當然感謝謝長廷替高雄洗刷鐵灰色的晦暗，也感謝陳菊勾勒出高雄的輪廓；接下來，他要登場了，大家都在看他要如何2年如何拼4年？如何更新城市軟體？如何讓科技魂爆發？

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