陳其邁得67萬票別灰心　70％得票率超越陳菊...創高雄縣市合併後最高

▲陳其邁當選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選15日落幕，由民進黨候選人陳其邁以67萬1804票奪下市長寶座，儘管此次41.83％的投票率，是高雄縣市合併後最低，但在得票率方面，陳其邁卻以70.03％，打破2014年前市長陳菊68.09％的紀錄，創下新高。

陳其邁得票數自下午4時開票後，便一路領先競爭對手李眉蓁及吳益政。依據高雄選委會公布資訊，此次投票率41.83％，若依照選舉人數230萬人估算，候選人只要得超過48萬票即過半，可宣布勝選，而陳其邁在下午5時13分許，已突破52萬門檻。最後，中選會晚間宣布，陳其邁獲得67萬1804票，成功當選下任市長。

高雄縣市合併至今共舉辦4次市長投票。根據中選會資料，陳其邁於2018年首次出征高雄市長選戰，當時在66.44％的投票率情況下，他最終以74萬2239票（得票率44.79％）敗給競爭對手韓國瑜的89萬2545票。

而2010年高雄市縣市合併後首場市長選舉，由尋求連任的陳菊對上前高縣長楊秋興及前立委黃昭順，最終陳菊以82萬1089票（得票率52.79％）成功連任，當時的投票率是71.79％；4年後，陳菊不僅3度連任成功，還在66.44％的投票率下，以99萬3300票（得票率68.08％）大勝批國民黨戰袍的對手楊秋興45萬647票。

陳其邁得知勝選後，於晚間6時15分現身競辦，並由妻小陪同發表勝選感言，陳其邁情緒相當激動，在台上一一感謝支持他的市民、團隊，更3度鞠躬，「從今天開始，我也會用最謙卑的態度，來向支持兩位對手的市民朋友學習，我假如做得不好，假如不夠努力，我也要拜託大家，同樣的用最嚴格的標準監督我」。

陳其邁表示，未來他會組成一個會做事的市府團隊，並將貫徹四大優先，「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」。陳其邁最後表示，未來高雄不分黨派，大家一起努力，讓高雄能繼續發光發熱，重返榮耀，「引擎已經發動，我要告訴大家，高雄！我們準備好了！我們準備大步邁進！今天投票的結果，證明一件事情，民主的勝利！高雄的勝利！」

其他人也看了這些...

►「緊緊緊」陳其邁來了 政策魔人爆發科技魂挑戰才開始

►江啟臣想連任還有2顆絆腳石 高雄創最低得票紀錄成敗都是韓國瑜

►柯文哲高雄試水溫吃首敗 民眾黨14萬張政黨票背後的警訊已現



►振興一下我們的美麗