柯文哲高雄試水溫吃首敗　民眾黨14萬張政黨票背後的警訊已現

▲台北市長柯文哲此次與吳益政策略合作。（圖／吳益政團隊提供）

文／陳家祥

高雄市長補選結果出爐，由民進黨的陳其邁以67萬1310票當選。在登記最後一刻才宣布透入選戰的民眾黨與吳益政策略合作，卻只拿下3萬8929票，得票率僅4.06％，對於初試啼聲的民眾黨主席柯文哲來說，雖然吃了敗仗，但更重要的是如何從此次教訓中擷取經驗，才能儘早準備2022年全面開打的地方縣市選戰。

對照2020選舉結束拿下157萬政黨票的風光，此次高雄市長補選民眾黨大敗，連14萬張政黨票的基本盤都未能守住，未來勢必要從基本開始重整黨務，把握2022年九合一選舉前的短暫空檔，重整旗鼓。

回顧這次補選，秉持以戰養戰精神的民眾黨首次在黨主席柯文哲非主角的狀況下，投入縣市首長層級的選舉，若規劃順利，會是2022年九合一選舉很好的練兵機會。但無奈黨內紛爭不斷、山頭各據，本就不多的資源不只難以整合，更徒增虛耗，結果直接反映在吳益政的得票數上。

吳益政知名度不夠、黨內無共識 高雄補選「卡卡」

吳益政雖擔任議員18年，對高雄確實熟悉，但過去幾次參選立委、市長失利，但本身格局依舊沒有提升，仍停留在「區域型議員」層級 ，走出長期經營的前金、新興、苓雅等區後，幾乎沒有知名度，且黨內普遍對吳益政不熟悉，不只難以辯護、回擊，更無法說服基層民眾支持吳益政。

同時，此次高雄市長補選民眾黨內沒有整合共識，倉促決定參戰，導致後續選戰策略紊亂；加上同時間還有崁頂鄉長補選在進行，無法完全投注資源專心應付補選。

「以戰養戰」練兵失敗 反流失支持者

從這一次選戰可以看出，民眾黨「以戰養戰」策略不斷以失敗收場，不只大大耗損能量，粉絲也逐漸流失。以日前的黨員大會為例，甚至有黨員直接開砲，質疑遍地開花選舉但卻屢戰屢敗的策略錯誤，投入千萬花費卻看不到成效，過去熱情又主動投入協助的志工，在近幾場選舉也明顯變少，都是未來投入2022年選舉的一大警訊。

再加上，吳益政與民眾黨的連結度不夠，以吳作為選戰主軸來經營基層的方式效果有限，難以擴大支持群眾。尤其在選前黃金周，柯文哲南下與吳益政展開巡迴高雄的掃街拜票，但其中有不少地點人潮稀稀落落，絲毫沒有選舉熱度，也導致黨中央決定不辦固定據點的選前之夜，改以多路並進的方式掃街，盡力宣傳擴散。

選舉不攻擊＝沒聲量 柯P開酸炒話題粉絲卻難接受

另外，柯文哲從政後堅持不打負面選戰、不以攻訐對手作為拉票手段，但回到現實考量，選舉最終仍需要激情，一昧宣傳政策顯得不切實際，也無法吸引選民目光。幕僚觀察，柯文哲在這次補選不斷提起高雄負債問題，甚至還提了高捷泰勞案，顯示柯對於選舉的看法已轉變；但無奈的是，柯粉對於民眾黨仍抱持高期待，不願見到民眾黨走上與藍綠同樣的道路，結果就是民眾黨緩慢流失支持者。

還有一點必須注意，地方首長選舉比的是候選人基本盤，當進入藍綠二元對決、催出支持者，第三勢力的空間就不斷被壓縮，這時若沒有能力創造聲量，便是不斷被邊緣化。吳益政堅持主打政策宣傳、不加入混戰的結果，便是被淹沒在口水戰中，既無法觸及到選民、聲量也不斷走低，討論度甚至遠比不上同樣是議員身分參選但出包連連的李眉蓁。