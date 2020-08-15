「高雄是最大贏家」！李眉蓁鞠躬謝票　網看完敗選感言大讚：有風度

▲李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選。（圖／實習記者方敬攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選結果15日晚間出爐，參選人陳其邁以67萬票的得票數，打敗李眉蓁、吳益政，拿下超過70％的得票數，象徵綠色執政回歸高雄。李眉蓁隨後發表敗選感言，而言論一出，立刻有不少網友稱讚「很有風度」。

高雄市長補選15日一早開始舉行，投票到下午4點，開票作業隨後開始進行。而從開票開始，陳其邁一路領先另外2位候選人，最後以67萬1804票的得票數，當選高雄市長，任期到2022年。

與陳其邁相比，國民黨高雄市長候選人李眉蓁得票數為24萬8478票，落後陳其邁約42萬票，晚間6點宣布敗選。當時李眉蓁提到，高雄市長的最終戰相當漫長，過程像天氣般陰晴不定，還會出現雷雨交加的狀況，終於到今天結束。

李眉蓁指出，這次的補選選舉，「最大贏家是高雄市」，透過這段期間，高雄市的困境、問題重新回到眾人眼裡，「現在高雄人已經做了決定，所以恭喜陳其邁先生當選高雄市長。」

▼李眉蓁指出，這次的選舉讓人重新注意到高雄的困境，高雄市是最大贏家。（圖／實習記者方敬攝）



李眉蓁提到，城市的進步會受到對立、分化而影響，希望支持者能保持開闊的心胸，給陳其邁領導高雄的機會，也希望陳能快速解決高雄負債的問題，引進產業投資、促進人口成長，讓高雄奪回全國第二大城市的榮耀。

李眉蓁感性說明，儘管敗選了，她也不會離開高雄，未來會回到市議會，繼續監督陳其邁的施政，「感謝所有親友、給予我的一切，感謝來自四面八方對眉蓁的支持與指導，你們鼓勵和溫暖，是眉蓁最珍惜的人生資產。」

眾多網友看完李眉蓁的發言，在下方留言，「李眉蓁這次敗選感言我欣賞（雖然之前的論文抄襲處理方式不欣賞）至少她敗選感言沒有再製造對立分化，是為對高雄的進步在想的，我覺得昨天韓國瑜不出來造勢她可能還會多一點票」、「認同，不愛國民黨但她今天的敗選言論有風肚（度）。」

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▼李眉蓁提到，未來會以市議員的身分，監督陳其邁施政。（圖／實習記者方敬攝）

