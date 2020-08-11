軍士官涉聯手自盜6千片口罩　國防部：嚴厲處分絕不寬貸

記者林銘翰／台北報導

台北市後備指揮部一名李姓中校與張姓上士利用職務之便，在國軍協助生產口罩時合力偷走6000片醫療口罩，遭台北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見。對此，國防部發言人史順文11日表示，後備指揮部後續將全力配合司法與檢調偵辦，並依照「刑懲併行」的原則給予嚴厲的處分，絕不寬貸。

▲李姓中校、張姓上士涉偷6000片醫療口罩，最重恐怕得面臨無期徒刑。（圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝）



李姓中校原本在台北市後備指揮部任職，2月間奉派調至新北市某口罩生產工廠，負責督導重要的醫療口罩生產，在爆出和其他單位的張姓上士聯手偷走民眾口罩後，軍方已將李姓中校暫時調到苗栗地區，同時協助檢調單位清查實際口罩被偷數量以及去向。

李姓中校、張姓上士因涉嫌觸犯《貪污治罪條例》，竊取或侵占公用或公有器材、財物者，最輕可處10年徒刑，最重面臨無期徒刑，兩人在10晚間被移送至台北地檢署複訊，檢察官經過訊問，最終在11日凌晨向法院聲請羈押禁見兩人。

對此，史順文11日受訪時表示，該名後備指揮部所屬李姓中校，是在今年2月支援擔任口罩製作督導官期間涉及相關案件，並由後備指揮部主動報請台北地檢署偵辦，後續將全力配合司法與檢調偵辦，並依照「刑懲併行」的原則給予嚴厲的處分，絕不寬貸。

至於該名中校是在哪間工廠製造口罩，史順文僅表示，該工廠位於新北市，但詳細工廠名稱不便做細部說明。

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