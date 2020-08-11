　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

徐永明簡訊索賄「還有年終要補」　內容曝光！老爺酒店收金主300萬現鈔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦朝野立委集體收賄案有重大進展！檢方除了在8月8日抗告成功，將原本獲得法院交保的趙正宇更裁收押禁見外，也駁回蘇震清、陳超明及廖國棟等人不服羈押的抗告案，確定4名立委至少得在監所關押2個月。

前時代力量黨主席徐永明因涉及期約索賄200萬元，交保後宣布退黨。

▲前時代力量黨主席徐永明因涉及期約索賄200萬元，交保後宣布退黨。（圖／鏡週刊提供，下同）

至於檢方聲押唯一獲得交保的前時代力量黨主席徐永明，雖然已宣布退黨企圖止血，但檢調追查徐住家搜出的300萬元金流有重大進展，並找到徐口中借錢給他的金主，檢調從供詞中已掌握相關金流，初步排除與李恆隆行賄有關，但從查扣的徐永明手機還原對話內容，卻查出徐向李索賄更明確的證據。

知情人士透露，檢調蒐證後懷疑，徐永明去年底幫前太流公司負責人李恆隆舉辦公司法公聽會，從中索賄200萬元，其中100萬元疑透過助理匯到黨中央帳戶發薪水，並註明是主席借款，幾天後時力領到5000萬元政黨補助款後，黨部再以現金方式歸還徐永明該筆借款，檢方懷疑徐恐是藉由黨中央的帳戶漂白賄款。

立委趙正宇涉嫌向殯葬業者索賄千萬元，趙原本聲押不成被交保，不過，檢方抗告成功，院方重裁後將他收押禁見。

後來檢調搜索時，從徐永明的住家搜出300萬元現金，讓辦案人員大為振奮，認為當初的懷疑不是沒有道理，沒想到徐永明卻向檢調供出他接任黨主席後，發現黨部的資金出現缺口，於是在去年11月間，於中山北路的老爺酒店向一名認識多年的金主借款，當時金主用手提袋裝了300萬元現鈔給他，借錢過程沒人目擊，他取款後就把錢放在家中的保險箱。

徐向辦案人員指稱，今年2月黨部薪資短缺100多萬元，他先從家中保險箱拿了100萬元給助理存入黨部的帳戶發薪，同月中旬，黨部收到5000萬元政黨補助款後，助理又從黨部拿了100萬元現金還他，他則把錢放在家中保險箱。

徐永明再三向檢調強調，住家被搜出的300萬元是借款，並非政治獻金，至於對方為何不用匯款方式借他錢？徐永明認為可能是該名金主擔心身分曝光，才拿現金借他。

趨勢民調公司總經理吳世昌（圖）是徐永明的學生，檢調懷疑他居間幫徐向李恆隆要錢。

檢調監控發現，今年1月7日，白手套郭克銘向趨勢民調公司總經理吳世昌（徐永明的學生）要時力的政治獻金專戶，顯示有錢要透過專戶匯入，吳世昌還特別要求在匯款欄備註「徐永明」三個字。

巧合的是，隔天李恆隆就打電話給律師黃心賢的助理陳虹羽，要她幫忙傳話給徐永明。原本陳虹羽要李自己跟徐講，但李恆隆說：「一講到我，他就會拒絕，現在用我李恆隆三個字，沒人敢收這個錢，你突然跟徐永明講李恆隆要打給你，他不就嚇到。」

陳虹羽後來提議乾脆先去見徐永明的主任，李恆隆不但說好，還稱「表面上沒有人要，私底下每個人都搶著要」，還要陳把他的意思跟徐永明的主任講，包括他會用二個完全跟李恆隆毫不相干的名字匯款等手法給錢。李恆隆還不忘交代陳虹羽，「要當面說，不要用電話講」，殊不知李自己在電話中交代陳女的過程全被監聽，連指示她假扮成李恆隆的秘書居間傳話，並稱這是李恆隆親自交辦的事也全被檢調掌握。

前太流公司董事長李恆隆為搶回SOGO經營權已砸下六億元打點各路人馬，因涉嫌行賄朝野立委遭收押禁見。

李恆隆不只找人充當傳話密使，還找郭克銘的員工郝毓汶處理金流，要求她「趕快去處理徐委員跟那個另外一筆，這不能不處理，人家要選了。」檢調過濾徐永明的手機，發現今年1月11日總統大選後幾天，吳世昌曾用Whats app通訊軟體向徐提到，「我幫你要了十意思一下，過幾天拿給你」，徐永明則回雙手合十的符號表示感謝。

幾天之後，徐永明又主動問吳世昌「李恆隆那？」雖然偵訊時徐否認是向李恆隆催款，而是問公聽會的後續發展如何？不過，吳世昌接受隔離偵訊時卻咬出，這段對話是徐在選後問他，李恆隆及郭克銘是否願意捐款給時力？他有向徐表示會再催一下，但仍不忘追問徐，「現在還能收政治獻金嗎？」徐不但回了大拇指比讚的貼圖，並說「還有年終要補。」相關對話顯示徐永明涉及期約索賄相當明確。


更多鏡週刊報導
【徐永明交保內幕1】住家保險箱神祕現金300萬　徐永明供：「是借來的」
【徐永明交保內幕2】徐永明主動傳訊「李恆隆？」　關鍵證人咬出索錢內幕
【徐永明交保內幕3】搜索前蘇震清手機掉在大鵬灣水溝　皮夾一張小紙條讓他栽了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

宜蘭縣重啟口罩令　即日起縣府員工、民眾洽公須戴口罩

缺錢買毒當街搶女騎士皮包　大甲警30分鐘後現身嫌犯嚇呆了

台南人妻遭惡意逼車！黑衣男「狂拍車窗」連環嗆：安那　網釣出本尊怒反擊　

苗栗飯店詐領「秋冬旅遊住宿」補助　送便當招人頭！5業者共詐84筆

獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

環保局科技大執法！彰化139縣道等4路段「自動偵測」取締噪音開罰

阿里山林鐵道班員工跌落4米深邊坡　森鐵板車救出送醫

向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

驚悚影片曝...東港女騎士「雨衣勾住」貨車！下秒遭捲入拖行　上下半身分離亡

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

宜蘭縣重啟口罩令　即日起縣府員工、民眾洽公須戴口罩

缺錢買毒當街搶女騎士皮包　大甲警30分鐘後現身嫌犯嚇呆了

台南人妻遭惡意逼車！黑衣男「狂拍車窗」連環嗆：安那　網釣出本尊怒反擊　

苗栗飯店詐領「秋冬旅遊住宿」補助　送便當招人頭！5業者共詐84筆

獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

環保局科技大執法！彰化139縣道等4路段「自動偵測」取締噪音開罰

阿里山林鐵道班員工跌落4米深邊坡　森鐵板車救出送醫

向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

驚悚影片曝...東港女騎士「雨衣勾住」貨車！下秒遭捲入拖行　上下半身分離亡

快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

尹熙錫爆被逼到輕生「公司只出面一次就神隱」　網見回應氣炸

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

辛度重返訓練中心備戰10月湯優盃　透露嘗試新打法增加變化

遛狗遇德國牧羊犬「瘋狂追咬」　她痛心：養8年的寶貝出門就沒了

「隱翅蟲」名字由來？日本昆蟲愛好者　 20秒高清畫面解答

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

即／東港騎士遭撞　屍首分離

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

賄款金流大追擊　徐永明簡訊索賄內容曝光

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片

東港女騎士「雨衣勾住遭捲入拖行亡

2軍人涉竊國家隊6千片口罩　深夜遭檢聲押

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面