徐永明簡訊索賄「還有年終要補」　內容曝光！老爺酒店收金主300萬現鈔

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦朝野立委集體收賄案有重大進展！檢方除了在8月8日抗告成功，將原本獲得法院交保的趙正宇更裁收押禁見外，也駁回蘇震清、陳超明及廖國棟等人不服羈押的抗告案，確定4名立委至少得在監所關押2個月。

▲前時代力量黨主席徐永明因涉及期約索賄200萬元，交保後宣布退黨。（圖／鏡週刊提供，下同）

至於檢方聲押唯一獲得交保的前時代力量黨主席徐永明，雖然已宣布退黨企圖止血，但檢調追查徐住家搜出的300萬元金流有重大進展，並找到徐口中借錢給他的金主，檢調從供詞中已掌握相關金流，初步排除與李恆隆行賄有關，但從查扣的徐永明手機還原對話內容，卻查出徐向李索賄更明確的證據。

知情人士透露，檢調蒐證後懷疑，徐永明去年底幫前太流公司負責人李恆隆舉辦公司法公聽會，從中索賄200萬元，其中100萬元疑透過助理匯到黨中央帳戶發薪水，並註明是主席借款，幾天後時力領到5000萬元政黨補助款後，黨部再以現金方式歸還徐永明該筆借款，檢方懷疑徐恐是藉由黨中央的帳戶漂白賄款。

後來檢調搜索時，從徐永明的住家搜出300萬元現金，讓辦案人員大為振奮，認為當初的懷疑不是沒有道理，沒想到徐永明卻向檢調供出他接任黨主席後，發現黨部的資金出現缺口，於是在去年11月間，於中山北路的老爺酒店向一名認識多年的金主借款，當時金主用手提袋裝了300萬元現鈔給他，借錢過程沒人目擊，他取款後就把錢放在家中的保險箱。

徐向辦案人員指稱，今年2月黨部薪資短缺100多萬元，他先從家中保險箱拿了100萬元給助理存入黨部的帳戶發薪，同月中旬，黨部收到5000萬元政黨補助款後，助理又從黨部拿了100萬元現金還他，他則把錢放在家中保險箱。

徐永明再三向檢調強調，住家被搜出的300萬元是借款，並非政治獻金，至於對方為何不用匯款方式借他錢？徐永明認為可能是該名金主擔心身分曝光，才拿現金借他。

檢調監控發現，今年1月7日，白手套郭克銘向趨勢民調公司總經理吳世昌（徐永明的學生）要時力的政治獻金專戶，顯示有錢要透過專戶匯入，吳世昌還特別要求在匯款欄備註「徐永明」三個字。

巧合的是，隔天李恆隆就打電話給律師黃心賢的助理陳虹羽，要她幫忙傳話給徐永明。原本陳虹羽要李自己跟徐講，但李恆隆說：「一講到我，他就會拒絕，現在用我李恆隆三個字，沒人敢收這個錢，你突然跟徐永明講李恆隆要打給你，他不就嚇到。」

陳虹羽後來提議乾脆先去見徐永明的主任，李恆隆不但說好，還稱「表面上沒有人要，私底下每個人都搶著要」，還要陳把他的意思跟徐永明的主任講，包括他會用二個完全跟李恆隆毫不相干的名字匯款等手法給錢。李恆隆還不忘交代陳虹羽，「要當面說，不要用電話講」，殊不知李自己在電話中交代陳女的過程全被監聽，連指示她假扮成李恆隆的秘書居間傳話，並稱這是李恆隆親自交辦的事也全被檢調掌握。

李恆隆不只找人充當傳話密使，還找郭克銘的員工郝毓汶處理金流，要求她「趕快去處理徐委員跟那個另外一筆，這不能不處理，人家要選了。」檢調過濾徐永明的手機，發現今年1月11日總統大選後幾天，吳世昌曾用Whats app通訊軟體向徐提到，「我幫你要了十意思一下，過幾天拿給你」，徐永明則回雙手合十的符號表示感謝。

幾天之後，徐永明又主動問吳世昌「李恆隆那？」雖然偵訊時徐否認是向李恆隆催款，而是問公聽會的後續發展如何？不過，吳世昌接受隔離偵訊時卻咬出，這段對話是徐在選後問他，李恆隆及郭克銘是否願意捐款給時力？他有向徐表示會再催一下，但仍不忘追問徐，「現在還能收政治獻金嗎？」徐不但回了大拇指比讚的貼圖，並說「還有年終要補。」相關對話顯示徐永明涉及期約索賄相當明確。



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