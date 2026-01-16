台灣也面臨美國「開放市場期待」　鄭麗君：簽署協議時完整報告

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台美今天達成貿易協議，台灣產品輸美關稅降為15%。現階段僅談到赴美投資，至於後續是否會進一步開放台灣市場？行政院副院長鄭麗君說，這次美國對各國的談判中，幾乎對所有國家都要求市場開放，「我們的確也面對美國這樣的期待」，數周後將與貿易代表署簽署台美貿易協議，屆時會完整地向外界報告。

由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君今在駐美代表處召開記者會，針對開放市場一事，她說，有關開放市場部分，在數周後即將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議，裡面有就關稅、非關稅貿易障礙等項目，也有一定的共識。在這次美國對各國的談判中，幾乎對所有國家都要求市場開放，「我們的確也面對美國這樣的期待」。

鄭麗君提到，在歷次實體會議後都向國人報告，在談判中面對市場開放期待，政府以糧食安全、國民健康等原則進行磋商，在談判底定之後，會完整跟國人進行報告。